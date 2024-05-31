超哥揭祕監獄美食　取名都像桌宴菜！創意料理「蹦粥」超好吃

記者黃翊婷／綜合報導

直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販售大麻菸彈，於本月16日入監服刑。網紅YouTuber超哥（黃伯超）近期拍攝2部以監獄為主題的影片，邀請2位來賓分享監獄內的見聞，例如餐點好不好吃等等。來賓還分享一道創意料理「蹦粥」，就是把泡麵捏碎加入熱粥中，好吃到讓他出監之後偶爾還是會這樣吃。

▲超哥近期拍了2部以監獄為主題的影片。（資料照／記者李毓康攝）

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超哥近期推出2部影片討論監獄風雲和監獄祕辛，甚至「開箱監獄美食」。2名曾進出監獄的來賓表示，北監的東西算比較好吃，但有些菜色很奇怪又很難吃，例如三色豆勾芡、馬鈴薯加五香粉，吃了都是粉，「狗看了都搖頭，豬吃了都流淚」，偏偏菜名取得很好聽，像桌宴菜一樣，民眾看新聞以為他們吃很好，其實只是名字取得好而已。

來賓們接著說道，只要是綠色的菜，就會被取名為「翡翠XX」。白衣來賓回憶，在他的印象中，民國95、96年的時候，有一陣子常常加肉，「那時候有病死豬流進去」，雖然每餐都有肉，但都不好吃，裡面的雞翅特別小，市面上根本找不到這種小雞翅，「有一些稀有菜色，要進去才吃得到。」

白衣來賓提到，可能是菜色不好吃的關係，大家會有一些創意吃法，例如「蹦粥」，先把泡麵捏碎，再將麵、調味料加入熱粥中攪拌，聽說很好吃。黑衣來賓表示，他到現在還會這樣吃，家中廚房固定會準備5包泡麵備用。