Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

記者趙蔡州／綜合報導

知名電競直播主Toyz（劉偉建）2021年因販賣大麻煙彈，遭法院判處4年2個月並於5月16日入獄服刑。Toyz入獄後，他的Youtube頻道17日突然上傳一支新影片「偉健除三害」，內容模仿電影《周處除三害》橋段，他在鏡頭前懺悔「我是罪人」，甚至跪地痛哭，影片一出立刻引發網友熱議。

Toyz（劉偉建）16日因為販毒案入監服刑，沒想到他的Youtube頻道17日突然上傳了新影片「偉健除三害」，內容模仿電影《周處除三害》中主角陳桂林加入以「尊者」林祿和為首的新心靈舍後，林祿和與其它信徒替陳桂林進行淨身儀式的橋段。

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▲Toyz的頻道17日上傳新影片，「偉健除三害」模仿電影橋段，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

影片可以看見，Toyz身穿白衣跪在鏡頭前，接著懺悔「我是罪人、我危害人間、我辜負蒼生」等語，接著一名飾演林祿和的眼鏡男則不斷拿著皮帶抽打Toyz、拿出剪刀替Toyz進行剪髮，Toyz則雙手抱頭跪在地上痛哭流涕，影片最後以一首歌曲《新造的人》進行收尾。

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「4年出來，還是一尾活龍，搞不好認識一堆人可以合作拍片，流量鬼才」、「不愧是椅子哥，進去了還能再次煽動大家的感情」、「是不是準備了兩年份的影片啊」、「當你看到這個影片時，『劉桂林』已經進去蹲了」、「時事哏開在自己身上的，不愧是toyz，值得致敬」。