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福州赴馬祖踩線團延期　團長：端午節要忙業務「一定會成行」

▲▼ 福州赴馬祖踩線團。（圖／福州市旅遊協會）

▲具體內容。（圖／福州市旅遊協會）

記者蔡儀潔／北京報導

原訂6月10日啟程的福州赴馬祖踩線團，今（30）晚發函決定延後。對此，福州市旅遊協會會長韓鳴回應稱，按原本規劃考察日期為10至12日，因端午節期間團內旅遊業者要忙業務，因此延後發團，具體啟程時間待定，但在適當的時候一定會成行。

福州旅遊協會於30日晚間發函給馬祖觀光協會，內容顯示，「我協會原計畫組織由韓鳴會長率領的福州赴馬祖旅遊考察團，共計28人，於2024年6月10日至6月12日富貴地開展文化旅遊交流活動。此計畫已得到貴方的積極響應與大力支持。對此，我們深表感謝。」

文內接著指出，然而鑑於今年福州市在中華民族傳統佳節-端午節期間將舉辦重要的節慶活動，該活動日期以考察團的原計畫形成相衝突，「為確保雙方活動的均能順利進行，避免給貴方與我方帶來不便，我們決定將原計畫的赴馬祖活動延期舉行。」

文內還顯示，關於延期後的具體日期，將盡快與對方協商，並在確定後及時告知；對於此次調整給貴方帶來的不便，深表歉意，並懇請貴方予以理解和支持。

對此，福州市旅遊協會會長韓鳴予以證實，並稱踩線團團內的旅遊業者，端午期間要忙於業務，因此商議後認為，赴馬祖考察延後發團為妥，儘管延後具體時間尚未確定，但在適當的時候一定會成行，兩邊也仍以友好、商榷的態度保持聯繫。

由於在出發前10天臨時「髮夾彎」改變計畫，被認為可能與陸方對賴政府不滿有關。對於此番疑問，韓鳴回應不便評論，因踩線團完全是民間旅遊業界的交流與考察，旨在為兩岸正常的旅遊往來構築橋梁和紐帶。

陸委會今日則指出，今年3到5月旅行社可組團赴陸，統計約有11萬名團客，6月後還有2萬團客，總計約13萬人，但到目前為止，大陸團客來台數還是「0」；另外，不會為了福建居民能來台旅遊就開放平潭航線，政府會獨立評估。

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