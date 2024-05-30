涉違法賣股「20年募資1千萬美金」　美商房產集團創辦人遭約談

▲美商集團涉嫌未經許可在台賣股募集逾1千萬美金，檢調單位依違反《證交法》展開偵辦。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

美商建高控股公司，涉嫌未經主管機關申報許可，就以每年配息約11%等誘因，在台募集投資人購買多間房產公司股票，估計19年來募得美金1000多萬元，涉嫌違反《證券交易法》未經許可募集有價證券罪嫌，台北地檢署30日指揮調查局搜索6處，並約談陳姓集團創辦人與周姓台灣地區負責人。

根據建高集團公司網站，建高公司創立於1991年，是一間華人主導的美國房地產金融服務公司，從事房地產私募基金管理與房地產營運公司股權投資，2022年6月30日剛結束「環太平洋房產19有限責任公司(PRP19)」的募資。而經濟部網站資料中，美商建高控股公司在台營運資金僅有50萬元。

▲美商建高控股有限公司在台登記營運資金50萬元。（圖／翻攝經濟部網頁）

檢調獲報，建高集團在台以投資環太平洋房地產基金的名義，看似一般的金融投資行為，但其實是在販售一系列環太平洋房產有限責任公司的股票，投資人只要出資10萬美金為一個單位，可成為公司股東，靠公司配息年獲利達11%。

檢察官認為，建高集團涉嫌觸犯《證交法》未經許可募集有價證券罪，估計從2004年到2023年間，已募集超過美金1000萬元，因此指揮調查局台北市調處，兵分6路搜索並約談陳男與周男2人到案。