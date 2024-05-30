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大陸 大陸焦點 特派現場

河流遭化學污染拒水質檢測　陸官員嗆：茅台也能喝死人

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽滁州一間裝有化學物品的倉庫日前發生大火，污染物外洩至滁河，但滁州官方卻完全不重視，導致下游嚴重污染，一名生態環境局的局長還拒做檢測，甚至嗆，「喝茅台也能喝死人！」事件鬧大之後，安徽省已經組成調查小組，滁州也緊急召開會議，強調將全力配合調查，絕不掩蓋真相、絕不推卸責任。

▼河流遭到化學污染，導致魚蝦死亡。（圖／翻攝CCTV）

▲▼河流遭化學污染拒水質檢測　陸官員嗆：茅台也能喝死人。（圖／翻攝CCTV）

根據陸媒報導，發生火災的是滁州富信石油助劑有限公司的倉庫，倉庫內裝有大量危險化學物品「粗甲醇」，污染外洩至滁河，閘口工作人員發現後緊急反映給水利局，但卻未受重視。

當地村民也發現水質不太對勁，希望進行檢測，但官方卻敷衍表示水質沒問題，並稱檢測根本沒有必要。最扯的是，滁州市全椒縣生態環境分局的局長竇平還向大陸官媒《央視》表示，「喝茅台也能喝死人，喝死人後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要！」

▼竇平的發言在網路上被罵翻。（圖／翻攝CCTV）

▲▼河流遭化學污染拒水質檢測　陸官員嗆：茅台也能喝死人。（圖／翻攝CCTV）

竇平的言論很快在網路上被罵翻，安徽省也終於介入此事，緊急成立了調查小組，對事件展開全面調查，並火速將竇平免職。

同時，滁州也召開了市委常委會擴大會議，稱滁河水質污染事件，是一起重大的生態環境損害事件，後果十分嚴重，性質十分惡劣，充分暴露出少數幹部政治站位不高、作風不嚴不實、應對處置不快、程序意識和法治意識淡薄，教訓十分深刻。

會議中也強調，要全力配合省聯合調查小組徹查事件全過程，絕不掩蓋真相、絕不推卸責任，對違紀違法行為、失職瀆職幹部堅決追責問責，對涉事企業堅決追究法律責任。

▲▼河流遭化學污染拒水質檢測　陸官員嗆：茅台也能喝死人。（圖／翻攝CCTV）

▲▼河流遭化學污染拒水質檢測　陸官員嗆：茅台也能喝死人。（圖／翻攝CCTV）

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