貴人來了！　4星座6月財運旺

▲金牛座6月正財運非常旺。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

貴人來了！清水孟國際塔羅小孟老師表示，6月水瓶座、摩羯座、金牛座、雙子座財運一路發，而摩羯座的貴人很可能就是另一半。

第四名：雙子座

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木星滑入雙子座，雙子這個月會受到貴人相助，加上本身工作運極旺，有機會讓這個月的財運開創紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢把財運也拉升了。

第三名：金牛座

金牛座本月受到水星與天王星落入，只要在職場上有付出努力，都可以得到相等的回報，比較適合安穩踏實的賺錢方法，讓你們的事業運以一步一腳印方式緩緩上升，也可以順利將財富賺回家。另外，金牛座也可能遇到貴人幫助、升職加薪的機運，正財運非常旺。

第二名：摩羯座

摩羯座受到水星與天王星進入偏財宮，顯示在貴人運和財運非常好，有機會獲得意外之財或賺錢的機會。而這個幫助你們的貴人很可能就是另一半，他們會成為旺夫、旺妻的最佳助手，讓你們可以事半功倍。因此一定要好好把握機會，和另一半聯手，替家庭累積財富。

第一名：水瓶座

木星進入水瓶座的偏財宮，顯示水瓶的偏財運可能來自認識的人，親朋好友或許會介紹不錯的賺錢門路、投資方案或其他方法，讓你們能夠趁此機會大賺一筆。此外，還有機會認識之後創業合夥的生意人，可以事先打聽、了解一下對方，未來合作起來也會更加順利。