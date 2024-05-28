到底對我有沒有好感？其實他早就答應了「12星座靠4動作」靦腆回應你

▲透過觀察對方的小動作，多少可以感受到對方對這段感情的答案！（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

還沒有正式確定關係的感情而困擾，就讓肢體動作為你提供一些線索！透過觀察對方的一些小動作，多少可以感受到對方對這段感情的答案，如果你注意到對方並未拒絕你的一些小動作，這可能暗示著他／她對你有好感。這些小動作可能包括一些微妙的肢體語言，或是只對你做的一些特殊待遇。當然，這並不代表他們已經默默接受並且回應了你的感情。他們可能只是純粹有好感，但還未到達戀人的階段。因此在這種情況下，需要更加仔細觀察和解讀他們的行為，以免太躁進的肢體碰觸，會讓對方感到不受尊重！

同時，這段時間不少人也會參考星座學的觀點，來更深入地了解對方的性格和行為模式，現在就一起來看看「星座好朋友」分析12星座的可能表現。

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1# 沒有拒絕和你牽手

雙子座、處女座、天秤座

在充滿曖昧的「友達以上・戀人未滿」階段，「牽手」常常被視為是一種試探對方感情的方式！當對方不介意你牽他們的手，就可能意味著對方對你也有一定的好感，這是一個默默的許可，讓你可以繼續追求他們。

雙子座的人雖然容易心動，但其實他們內心深處是有自己的堅持和原則的。所以一切可以說就是直覺對決，如果他沒有拒絕你的牽手，那麼你就應該明白，他的心裡可能對你是有某種程度的感情的！

而對於處女座來說，他們並不會輕易和男女朋友以外的人牽手，除非他對你有好感，不然他可是會拒絕你的牽手，畢竟這也是他們對自己的一種保護機制，只有對方是自己心儀的人，他們才會放下心防，勇敢牽著手邁向下一個階段！

至於天秤座，他們或許很會隱藏自己的情感，但如果你主動牽他的手，而他並未拒絕，就是一個非常明顯的訊號了。

所以，如果你正在追求的對象是這三個星座之一，那麼牽手就可能是一個你可以試試的方式。如果他們沒有拒絕，那麼你就可以把握這個機會，繼續追求他們。

2# 沒有拒絕你的暗示告白

牡羊座、獅子座、雙魚座

當我們對一個人心生好感，即使再壓抑，可能也根本藏不住特別的關注與感情，但考量到太突然又太直接的表白，往往會讓人手足無措，於是各種暗示就會在這時出現！如果你的暗示被牡羊座、獅子座和雙魚座察覺，卻也沒有接收到他們直接的拒絕，就表示他們可能也對你有好感！這時，你就應該好好把握主動權，因為他們可能已經默默準備接受你進一步的追求了！

牡羊座對自己的心之所向其實十分明確，他們對喜歡與不喜歡的界限分得相當清楚，完全沒有模糊地帶。所以只要他們也對你有好感，就不會拒絕你的暗示表白，甚至有極大的可能會主動約見面、安排約會，來回應你的感情暗示。

即使傲嬌，但獅子座的人只要對一個人有好感，通常都會表現得非常明顯。如果你對他們暗示表白，而他們並未直接拒絕，那就等於成功了一半，基本上到了這一步，你很有可能成功贏得他們的心。

至於雙魚座，他們的感性在面對喜歡的人時會更加明顯。只要他們也對你有好感，他們就會表現出非常外顯的開心，讓你也感染了他們愉悅的心情。

3# 沒有拒絕和你單獨出去

金牛座、巨蟹座、射手座

好奇暗戀對象是否也對你有好感？其實老派但又最直接的試探方法就是邀請他們——單獨出遊！如果他們知道這是兩人之間的單獨行程，卻沒有拒絕，反而還表現得十分開心，那麼很可能對你也有好感，並且已經在內心接受了你的追求。

金牛座的人通常比較古意老實，不會做出讓人誤會的行為。如果你邀請他們單獨出遊，但他們沒有拒絕，就可能代表對你有特別的感情！

巨蟹座的人有很強的自我保護意識，他們通常不會與自己不喜歡的人單獨出遊。所以，如果他們答應了你的邀請，這份好感完全昭然若揭，而且已經很明顯了。

射手座的人喜歡玩，但他們通常更喜歡團體活動。所以當他們答應和你出門，而且還是只有兩人的單獨出遊，那你就要小心囉，因為他們對你的好感可能已經超出了你的想像！

4# 不介意太親密的肢體接觸

天蠍座、魔羯座、水瓶座

在人與人的互動中，不經意的肢體接觸常常會帶來意想不到的訊息！當你與他們意外的親密接觸，例如趁著閃車之際把他們拉近身邊、趁著撐傘稍微摟肩，或甚至是意外的kiss，一旦他們的反應顯得害羞而非拒絕，這可能暗示著他們對你抱有好感，並且默許你繼續追求。

天蠍座的人往往相當享受與他們所愛的人親密接觸，但相對的，對於他們不喜歡的人，這種親密接觸卻可能引發他們的強烈反感，甚至可能會暴走。雖然聽起來有點冒險，但卻是可以直接判定對方心意的方式。

魔羯座的人可能顯得有些木訥，但當你無意間與他們特別靠近，且發現他們沒有閃開，也沒有拒絕的反應，這可能意味著他們對你有好感。

水瓶座的人是有名的「原則大師」，他們堅持只會對自己有感覺的人做出親密的反應。因此，當你發現不經意地靠近他們，例如靠得很近的說話，他們不僅不會拒絕或把距離拉開，甚至在內心深處還會快樂到不行！