不滿遭逼車...北市特斯拉駕駛下車理論　遭黑衣男撂倒痛毆

記者張君豪／台北報導

台北市松山區長春路、慶城街口28日晚間7時許發生兩輛汽車行車糾紛，前方特斯拉轎車駕駛因不滿後車按喇叭、開遠光燈逼車，在路口下車理論，未料「秀才遇到兵」，遭到後方車輛上下來的黑衣男毆打，黑衣男原本要從後車廂拿球棒攻擊，經現場友人勸止，特斯拉駕駛被毆打後報警提告，警方暫依觸犯《社維法》87條送辦，並傳喚當事人到案說明。

▲特斯拉駕駛遭逼車痛毆，畫面全被路口監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）



松山警方表示：當時民有派出所獲報，轄內松山區長春路、慶城街口發生行車糾紛案，警方到場時涉嫌圍毆特斯拉駕駛的嫌犯已經離去，現場未發現打架情事。

被害人張男（35歲）自述遭對方逼車，他在路口下車與對方理論，根據監視器影像，先下車的張男走到後方車輛駕駛座旁理論，並有用腳頂車門的動作，後車駕駛隨即下車，撂倒張男就是一陣痛毆，2名友人見狀連忙勸阻。經警方調閱監視器了解，黑衣男有至後車廂拿球棒欲攻擊張男舉動，所幸遭其友人制止。

遭毆的張姓駕駛表示將驗傷後再行提告，警方已查明嫌疑人身分，先依觸犯「《社會秩序維護法》87條「加暴行於人者」送辦，將可處新台幣1萬8千元以下罰鍰。警方呼籲，民眾駕駛車輛應遵守交通規則，遇糾紛應循合法途徑解決，警方對於違法暴力情事定迅速依法究辦，以維護民眾安全。

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