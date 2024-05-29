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「謝師宴詐騙」又來了！假冒訂餐訂酒要店家先墊付　警籲別上當

▲恆春警分局偵查隊副隊長林文謙籲店家不要被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局偵查隊副隊長林文謙籲店家不要被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

畢業季節，屏東縣恆春警分局最近流灠轄內網站，發現又有詐騙集團冒充學校老師辦理謝師宴名義，以購買特定酒水等要求店家先墊付該筆款項，俟宴會結束再一併結帳，達到詐騙目的，恆春警方呼籲店家小心求證，不要上當。

恆春警分局表示，該警分局最近於社群網路論壇發現詐騙集團又故技重施詐騙方式，特別提醒店家及各位鄉親注意。

警方說，該詐騙方式由詐騙集團假冒轄區內各學校老師欲辦理謝師宴聚餐等活動，向餐廳大量訂桌餐宴、酒水或飲料等，再詐稱該宴會有特殊需求，須供餐期間需要某種特定紅酒、威士忌或飲料，要店家向某特定廠商匯款先進貨，待該宴會在訂餐結束後，一併結帳；然為了取信店家，甚至偽造匯款單據，詐稱已先行將款項匯至餐廳帳戶，以取信店家，如餐廳依詐諞集團提供之帳戶將代訂商品款項匯出，會遭詐騙集團封鎖直接消失。

恆春警分局表示，詐騙集團利用畢業季，以LINE假冒學校老師電話訂餐，以這種方式取信餐廳，據悉本轄曾有餐廳接獲此類詐騙電話，但餐廳相當有警覺心發覺有異，便以該店未提供酒水或飲品而予拒絕，目前尚未有店家蒙受損失。

警方呼籲餐廳或其他店家特別注意，遇有來路不明訂單請店家多方查證，並與同業互相交流，互相宣導，或電詢165反詐騙電話諮詢，以維護民眾財產安全。

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