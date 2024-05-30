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漢堡王6月限定「超殺優惠券」來了！　買1送1、銅板套餐要搶吃

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王6月限定優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸趕緊收下！人氣速食品牌「漢堡王」最新超殺優惠券來了，不僅有「8款夯品買1送1」，包括漢堡、雞塊、薯條通通有，加碼吃2大激省銅板套餐，爽吃漢堡加點心、飲料百元有找，划算到不行，整張券狂省2792元，6月1日起限時1個月開吃。

▲▼漢堡王6月限定優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。（圖／業者提供）※點圖放大

漢堡王祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康等吃，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、中薯、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠；加碼搶「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到。

而藏在「小資滿足餐」中的2款銅板套餐也是超省，包括「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」及「經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯+中飲」，通通只要99元就能吃到；除外還有4款銅板下午茶、8款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2792元，6月1日起至6月30日限時開吃，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等門市。

▲▼必勝客「西班牙海鮮紙包飯」 。（圖／業者提供）

▲必勝客紙包飯限時免費升級套餐。

另，必勝客紙包飯系列近日推出全新「西班牙海鮮紙包飯」，嚴選來自紐西蘭的淡菜搭配大尾鮮蝦、飽滿蛤蜊肉等豐富海味，再以212℃高溫紙包封烤技術鎖住食材精華，每一口都能吃到沾滿濃郁醬汁的Q彈米飯及澎湃食材，售價209元，至6月17日前還可享「免費升級套餐」優惠，只要購買任一口味紙包飯即可升級套餐，免費爽吃金黃波浪地瓜條、汽水330ml，現省25元。

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