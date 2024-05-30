浙江神秘富二代非法吸金百億曝光　把父母拖下水！富豪家族直接瓦解

▲陳炫霖。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海北廣投資管理有限公司非法集資案5月初公開審理，資金流向廣微控股及愛馳汽車、萬象汽車兩間老牌新能源車企，事發時未兌付金額有130餘億元（人民幣，下同）。此案爆發後，意外牽扯出一名神秘富二代「陳炫霖」他曾擔任廣微控股實控人、萬象汽車董事長及愛馳汽車董事長，2022年11月已潛逃海外。

▲浙江神秘富二代陳炫霖捲入非法集資吸金案。（示意圖／路透）

《澎湃新聞》報導，捲入非法集資案後，愛馳汽車官網上的北京、上海、四川等地體驗中心電話或無人接聽，或為空號，一位雲南當地愛馳汽車門店店主表示，「多地門店都關門了，無車可賣。」而一位接近萬象汽車的人士表示，萬象汽車照常運營中，未受風波影響。

至於這名神秘富二代陳炫霖，能找到的公開資訊少之又少，只知道他陳炫霖是1987年生，出生於浙江台州，早年被父母送到英國留學，2006年時因看好陸股，年僅19歲的陳炫霖說服父母借走巨額資金炒股，恰好趕上2007年陸股大牛市，短短一年時間，陳炫霖就賺進驚人財富。

陳炫霖在2017年建立專屬的投資公司「廣微控股」，從炒股跨界到產業投資，主要投資標的為萬象汽車、浙江中通控股、亞聯公務機等。陳炫霖家族在2020年以172億元身家，進入《2020新財富500富人榜》第173位。

在陳炫霖的資本運作中，不乏其父母的身影，至於是人頭或實際參與，就不得而知。當陳炫霖捲入非法吸金風波後，其父陳勇多年經營運作的「中通控股」也隨之覆滅，就在2023年2月爆出北廣投事件後不久，中通控股就以「資金鏈斷裂」為由，宣佈多家經銷門市關停。

至於陳炫霖母親蔣奇偉實控的溫嶺金奧達汽車銷售服務有限公司因欠債1415.2萬，出現在一則2024年1月的企業債權資產處置公告上，這起債權擔保人為陳勇、蔣奇偉、陳炫霖，抵押物是中通控股名下位於台州市路橋區路南街道方林村的房地產。