前幻象2000飛官非法吸金97億7千人受害　中檢依銀行法起訴14人

▲台中地檢署查出P2B平台旭新科技吸金73億後，又查出台灣房巢公司再吸金97億。（上圖／ETtoday資料照）（下圖／翻攝台灣房巢公司）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署去年7月搜索旭新科技，依涉嫌吸金73億元違反銀行法起訴，結果又發現旭新陳姓負責人、應姓股東另外成立台灣房巢公司，推出11種柬埔寨不動產投資方案，巡迴全台各地舉辦投資說明會，8年來有7421名投資客受害，吸金高達97億8217萬1千2百元，台中地檢署再依銀行法等起訴應男等14人。

「我們的貴賓老粉絲一定都知道，應執行董事曾經在空軍服務14年的時間，擔任幻象2000戰鬥機的飛行員。在這段特別的人生經歷中，董事是有什麼樣的信念想要走入地產開發這一行業？台灣房巢是如何從0到1，從1到n的？」台灣房巢投資公司在臉書上以應男經歷招攬民眾投資。

檢方去年7月搜索旭新公司，查扣台灣房巢公司不動產合約、投資人資料、日記帳等，經循線追查發現，房巢公司應姓負責人（44歲）等人從2016年12月至2024年2月，在全台16個地點利用YouTube串流平台舉辦投資說明會，以「投資人可按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額4%至40%之報酬」等語宣傳，對外招攬不特定民眾投資柬埔寨不動產，今年4月應男等人遭法院聲押禁見，同步查扣應男832萬元房產、9萬元美金。

地檢署指出，應男等人明知非銀行業，且未經金管會許可，不得經營銀行相關業務。也不得以收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人吸收資金，而約定或給付與相金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬，明顯違反銀行法。

檢方表示，即使應男否認犯行，經比對證詞、證物，偵結後仍依違反銀行法、加重詐欺等罪嫌起訴應男等14人，並聲請法院沒收犯罪所得97億8217萬多元。