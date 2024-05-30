天赦日來了！3生肖財運旺　屬雞做事順利有貴人相助

▲天赦日有3生肖財運旺。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

今（30）日是龍年第二個天赦日，是祈福轉運的日子，而清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，3生肖財運旺，第一名生肖雞做事順利有貴人相助。

第3名：狗

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生肖狗在天赦日財運亨通，事業運根財富都有機會提升，而經商者也可以利用人賣得到收入，從事業務工作也能拿到更多訂單，是個名利雙收的日子。

第2名：豬

生肖豬可以在天赦日提升運勢，喜慶活動也能帶來財富，求職方便會更順利，也能多做善事得到貴人幫忙，克服困境邁向成功。

第1名：雞

生肖雞得到玉皇大帝赦免後，做事會更順利，如果展現博學多能形象，也能吸引貴人相助，在國外經商者，財運會較旺，如果遇到困難，也能拜神招財。

此外，清水孟國際塔羅小孟老師也表示，6月4星座財運也很旺，第一名水瓶座有賺大錢的機會。

第4名：雙子座

木星滑入雙子座，雙子這個月會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

第3名：金牛座

金牛座本月受到水星與天王星落入，只要在職場上有付出努力，都可以得到相等的回報，比較適合安穩踏實的賺錢方法，讓你們的事業運以一步一腳印的方式緩緩上升，也可以順利地將財富賺回家，另外金牛座也可能遇到貴人幫助、升職加薪的機運，正財運非常旺。

第2名：摩羯座

摩羯座受到水星與天王星進入偏財宮，顯示在貴人運和財運非常好，有機會獲得意外之財或賺錢的機會，而這個幫助你們的貴人很可能就是另一半，他們會成爲旺夫／旺妻的最佳助手，讓你們可以事半功倍，因此一定要好好把握機會，和另一半聯手，替家庭累積財富。

第1名：水瓶座

木星進入水瓶座的偏財宮，顯示水瓶的偏財運可能來自認識的人，親朋好友或許會介紹不錯的賺錢門路、投資方案或其他方法，讓你們能夠趁此機會大賺一筆；此外還有機會認識之後創業合夥的生意人，可以事先打聽、瞭解一下對方，未來合作起來也會更加順利。

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