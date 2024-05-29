2024國際健康瑜伽療癒節　花蓮秧悦美地登場

▲2024國際健康瑜伽療癒節在秧悦美地度假酒店舉行 。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

記者陳崑福／花蓮報導

首屆「2024IWYF國際健康瑜伽療癒節」將於6月21日在花蓮秧悦美地度假酒店登場；來自國內外瑜伽大師將齊聚一堂。秧悦美地度假酒店作為花東地區唯一的CU-GSTC「國際永續飯店認證」的度假酒店，將以無毒有機的健康理念，熱忱歡迎所有來自世界各地追求身心靈和諧的瑜伽與健康生活愛好者。

瑜伽大師Yogi Bhajan曾說：「你可以回家，因為生命中有兩件事——夏至和冬至——當神聖的宇宙能量可以幫助你提升意識和健康。」

這場活動因此選在夏至這個能量最強的621世界瑜伽日期間舉行，並邀請前30名預訂的幸運客人免費搭乘與易遊網獨家合作的「全台首發- 療癒列車」，前來山巒秀麗的花蓮，徜徉在30多年來純淨無毒的秧悦美地度假酒店有機香草園中。

秧悦美地連續兩年榮獲GTS國際認證，不僅致力於ESG永續發展，更積極推動綠色生活。這次請來自英國的Fela Adebiyi和印度的Dr. Sujeet Gupta兩位國際瑜伽療癒、以及阿育吠陀大師，並設有瑜伽、肢體、呼吸、音療、正念、潛意識探索與食物工作坊等多樣專業課程。

在經驗豐富的國際瑜伽、正念、心靈、音療等老師的引導下，深入探索身心連結，發掘自身潛能，體驗前所未有的七感和諧共處時光，找到適合自己的身心靈鍛鍊方式，踏上自我發展和個人實現的變革之路。

在6月21日至23日期間，秧悦美地將提供由星級蔬食名廚Jamie Raftery和秧悦主廚聯手打造的餐飲，以阿育吠陀和中醫「食療」理念為基礎，採用在地有機食材，為遊客帶來身心愉悅的「悦性食物」以及正念飲食工作坊，這不僅是對身體味蕾的健康饗宴，更是對綠色永續生活延續的推動。

由於6月1日起，政府為振興花蓮觀光旅遊業，補助住宿1000元/房，蘇花公路全線通車、暢行無阻；這是重遊花蓮的最佳時機。

相關活動網址：https://www.gaeavilla.com/zh-tw/intlyogaday.php#about，名額有限，有意者請儘早報名：https://p4.groupbuyforms.tw/asz8y。