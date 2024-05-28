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【廣編】可樂果Ｘ霹靂布袋戲聯手出擊！價值5萬8「超精緻素還真木偶」等你帶回家

▲▼霹靂布袋戲,可樂果,限定包裝,聯名,抽獎,素還真。（圖／可樂果提供）

▲可樂果挑戰史上最具台灣特色的聯名合作！與經典傳奇「霹靂布袋戲」攜手，將四位霹靂人氣偶像一改帥氣風格，化身可愛的Q版PILIGILI人物！

圖、文／可樂果提供

可樂果近期話題不斷，不僅在口味上求新求變外，也經常跨界聯名推出許多獨特的限定版包裝，此次可樂果將挑戰史上最具台灣特色的聯名合作，與經典傳奇「霹靂布袋戲」攜手，推出四款限定包裝，四位霹靂人氣偶像一改帥氣風格，化身可愛的Q版PILIGILI人物，從霹靂世界躍上可樂果包裝。除此之外，為了向霹靂布袋戲主角「素還真」致敬，可樂果特別舉辦「就素這味！呷素月月抽霹靂好禮」活動。

這次史上最台的可樂果 X 霹靂布袋戲限定包裝集結霹靂宇宙中四大人氣明星，包括素還真、一頁書、葉小釵、風采鈴，黃金陣容一改霸氣風範，變身Q版PILIGILI人物躍上可樂果包裝賣萌，霹靂風潮將再次席捲全台。為歡慶此次聯名，可樂果特別加碼「就素這味！呷素月月抽霹靂好禮」促銷活動，2024/5/13-2024/10/27活動期間只要購買可樂果及可樂果捲捲酥素食口味品項，登錄發票即可月月抽霹靂好禮！

活動期間內，凡購買可樂果全素品項（可樂果山葵口味、可樂果檸檬玫瑰鹽口味、可樂果香椿口味、可樂果海苔鹽之花口味、可樂果捲捲酥三杯雞口味、可樂果捲捲酥酸辣粉口味、可樂果素食量販包、可樂果素食拜拜箱），加入可樂果LINE官方帳號並登錄購買發票號碼完成，即可參加【可樂果 就素這味！呷素抽霹靂好禮】活動，就有機會獲得「電影木偶 素還真《電影 正裝版》」(價值$58,000元)！詳情請上聯華食品官網活動分頁查詢。

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