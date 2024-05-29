6月起「赴陸團禁廣告攬客」！旅遊業者反彈　交長：已了解需求

▲業者喊話6月全面解除禁團令。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡亞樺／台北報導

兩岸觀光僵局未解，新任交通部長李孟諺日前表示，「不排除我們先釋出善意」。李孟諺、觀光署長周永暉今（29日）上午與旅行業者開會討論，業者當場要求解除6月赴陸禁團令，並透露6月以後已經招攬1千團、約2萬人，盼一次解除開放。李孟諺說，了解大家的需求，持續依對等開放原則推動兩岸團體旅遊。

蕭博仁說，會中李孟諺表示6月1日後原定出團的旅行團可繼續出發，但幾個部會傾向禁團令不解除的方向，因此不許打廣告、招攬客戶，等於同禁團令未解除。目前初估6月已招攬前往大陸的旅行團約有1千團，每團約20多人

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蕭博仁表示，業界針對此決議已表達強烈反對，希望「一次就能夠解除」，全面開放，希望部長最後這一、兩天再去向其他部會溝通。後續是否發動大規模陳抗，他則說，視後續情況而定。

交通部表示，李部長上任後相當關注台灣觀光產業發展，故特別邀請旅行業者代表於今天上午進行會談，了解大家的需求。

李孟諺重申，為保障旅客權益及促進業者發展，政府將持續依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊，以滿足國人的期待。據指出，6月以後出發的1000團原先能選擇更改旅遊地點、提前出發或解約，現在則是開放6月成團者，可選擇照原定計畫赴中國旅遊。