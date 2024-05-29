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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘提釋憲反制「國會改革法」 郭正亮預言3風暴：事情大條了

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲郭正亮（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

立法院會28日三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團一定會提出釋憲。前立委郭正亮分析，此舉將會造成三方面的風暴，「事情大條了」。

郭正亮在《盧秀芳辣晚報》說，法案通過，在10天內行政院可以提覆議，覆議立法院就是再否決，行政院長要不就接受，要不就辭職，立法院接到覆議之後，15天內要做出表決，這招沒有用，因為藍白不可能跑票，基本上綠營會玩第二招，就是柯建銘講的，提出釋憲，坦白講這是考驗賴清德，在釋憲結果出來之前，行政院跟總統不要遵守那個法令，這就是三方面的風暴。

郭正亮分析，第一個風暴是立法院對總統，然後第二個是立法院對行政院，因為立法院一定會行文邀請總統賴清德來做國情咨文，賴清德如果說這個釋憲還沒下來，他不遵守，事情就大條了，比如說行政院的部長到立法院，國民黨一定會要求立即進行人事聽證，還有適用已經通過的調查權跟藐視國會罪，如果行政院不買帳事情也就大條了。

第三，郭正亮指出，違憲送到大法官會議，就會接案送到憲法法庭，估計接案到釋憲文出來至少要半年，除非他加班，如果做出五條都違憲，這衝突就輪到立法院跟司法院，立法院可能把大法官會議的預算刪掉，或把司法院預算刪掉，台灣今年即將進入憲政風暴，如果民進黨堅持不遵守，要嘗試各種可能性，一定是憲政風暴。

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