音樂大咖齊聚！政大金旋獎決賽　6／2微風廣場盛大登場

▲第 41 屆政大金旋獎決賽將在 6 月 2 日（日）於微風廣場 Breeze MEGA Studio 盛大登場。（圖／第 41 屆政大金旋獎提供）

活動小組／綜合報導

第 41 屆政大金旋獎決賽將在 6 月 2 日於微風廣場 Breeze MEGA Studio 盛大舉行！本屆金旋獎決賽以「際域」為主題，緊扣第 41 屆「行走」的年度理念，行至天際的人們會在曙光中與一路追尋的事物相遇，永無止境的地平線就如同追夢青年對音樂的熱愛與堅持，未來也將持續前行。

政大金旋獎為台灣大專院校學生專屬的音樂比賽，秉持著推廣學生音樂的初衷以及回饋歷屆參賽者的理念，致力為參賽者提供展現自我的舞台，希望熱愛音樂的靈魂都能被聽見。第 41 屆政大金旋獎決賽現場將由 10 組「非原創－個人組」、5 組「非原創－團體組」，以及 10 組「創作組」參賽者角逐獎項，並隆重邀請到現任 1500 Sound Academy 台北校區課程總監及樂團佛跳牆鍵盤手吳貞儀（牙牙）、資深作詞人暨 A&R 統籌黃婷、多次榮獲金曲獎的唱作人張健偉（阿弟仔）、多屆金曲獎評審和河岸留言創辦人林正如、二度榮獲金曲獎「最佳客語男歌手」的創作歌手兼製作人羅文裕、The Big Issue 樂評、 StreetVoice 音樂頻道總監及見證大團誕生系列總策劃陳弘樹（小樹）一同組成專業評審陣容。

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▲第 41 屆政大金旋獎決賽賽程表。（圖／第 41 屆政大金旋獎提供）

第 41 屆政大金旋獎從年度影音企劃、音樂人專訪，行至音樂節「春韻行腳」，面臨初賽「拾自」路口的抉擇，一路走到決賽「際域」，於一系列的活動之中，金旋獎希望成為音樂人們的伴行者，陪伴他們共度創作路上每個難以忘懷的風景，以及共同邁向更遙遠的地方。

此外，為鼓勵發揚客家文化之作品，今年政大金旋獎首次與客家委員會合作，特別新增「客家委員會特別獎」，期待能透過音樂帶來嶄新的文化視野、刺激音樂創作的多樣性，並讓更多人聽見多元族群文化的聲音。

決賽當天也特別邀請四組嘉賓到場助陣，表演卡司分別是——將華語流行融入 City Pop 與 R&B 之中，傳達出些許懷舊溫度，又不乏現代創新的 (Ar)Tone、以痛快的打倒性旋律，唱出對生活的態度，曲風橫跨搖滾、爵士、後龐、金屬、藍調、雷鬼，跳脫既有框架的打倒三明治、音樂風格揉和了英式搖滾、迷幻搖滾等多種豐富元素，呈現出獨樹一幟的歌曲特色的靈魂沙發、作品融合搖滾、民謠、抒情、Disco 等多種音樂元素，至香港、日本、韓國等國家演出的溫蒂漫步。

當天有事不能到場的朋友也不用擔心，本次活動將在政大金旋獎官方 YouTube 進行線上直播，喜愛音樂的你，千萬不要錯過！一起來發掘舞台上的好聲音，為支持的參賽者加油！

【 第 41 屆政大金旋獎決賽資訊 】

1. 時間：2024/06/02（日）

2. 地點：微風廣場 Breeze MEGA Studio

3. 政大金旋獎 官方網站＞＞＞

4. 政大金旋獎 YouTube 決賽直播＞＞＞