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超Q！高捷推全台首輛「咖波」輕軌列車　即日起路上趴趴走

▲▼「貓貓蟲咖波」彩繪列車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄輕軌推出全台首輛「貓貓蟲咖波」彩繪列車，即日起會在路上趴趴走。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

迎接暑假，高雄市政府這周陸續在愛河灣推出3座15米高的氣球裝置，其中一個就是高雄捷運的「蜜柑站長」，而另一個高人氣IP角色「貓貓蟲咖波」也大受歡迎。高捷公司今夏就與「咖波」合作，推出全台首輛彩繪輕軌列車，即日起至10月10日間會在高雄路上趴趴走，粉絲快來捕捉可愛身影吧！

高市府夏日最強企劃「海洋派對‧高雄聯萌」活動登場，本週在愛河灣陸續出現3座超大型氣球裝置，一上場就引起粉絲尖叫拍照並在社群瘋狂流傳。3個角色分別是台灣人氣深海小動物「胖鯊魚鯊西米」、高雄捷運公司認養的「蜜柑站長」及擁有百萬粉絲的「貓貓蟲咖波」來到海洋首都，並將指標建物結合，與城市空間激發全新火花。

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▲▼蜜柑站長。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼巨型「蜜柑站長」趴在輕軌建築物上。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼蜜柑站長。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運公司今天宣布，「蜜柑站長」攜手「貓貓蟲咖波」舉行聯名活動，除了美麗島站有主題車站，高捷公司更於美麗島站、凱旋站設置超吸睛打卡點，讓粉絲拍好拍滿。現場設有拍照機、姓名貼、紀念幣、扭蛋徽章與磁鐵等爆可愛周邊，一次收集通通帶回家。

此次聯名活動，高捷公司也推出全台首輛超萌「貓貓蟲咖波輕軌彩繪列車」，即日起至10月10日間，載著蜜柑和肉肉在高雄路上趴趴走，粉絲可下載高雄「ibus」App查詢列車編號「KLRT-14」車輛動態，就有機會捕捉到超萌彩繪列車。

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