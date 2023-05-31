超商麵包攜手國際金獎瑞穗鮮乳　世界牛奶日必吃烘焙美味

▲世界牛奶日要到了，除了享用香濃鮮乳，再搭配統一麵包多款美味一起品嚐，優質美味一次擁有。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

每一口咬下都是美好滋味，就是大人小孩都愛吃的統一麵包，如何做到收服大家的心、創下年銷1億個的超狂紀錄？原來統一麵包受到消費者熱愛的美味秘訣就在於，以職人精神求新求變研發出的「究極湯種」工法，讓麵包口感鬆軟又保有濕潤Q彈；此外，統一麵包多款產品還使用了連續7年獲得世界品質評鑑大賞金獎殊榮優質的「瑞穗鮮乳」，融合鮮乳的濃香純，而且瑞穗鮮乳扶植在地酪農推動鮮奶永續發展的作為，也讓統一麵包在充滿迷人風味之餘，更展現堅持優質美味的的決心，創造從產地到餐桌所有人共享的美好體驗。

為了讓消費者不光是喝到鮮乳中的台灣之光，也能享受結合優質鮮乳的好味道，統一麵包選擇將瑞穗鮮乳加入多款產品中，根據不同的麵包加入鮮乳分量或製成餡料，經過研發團隊不斷地研發試煉，兼顧優質與美味的考量後，設計出的黃金比例使麵包有了特有風味，除了口感絕佳之外，奶香味更是溢滿唇舌；另外，加乘上以「燙、熟、等」 三字訣工法打造的「究極湯種」，一口咬下感受濕潤柔軟的美味。

▲統一麵包用心製程的究極湯種工法與國際金獎瑞穗鮮乳強強聯手，讓麵包風味迷人、令人意猶未盡。

適逢6/1「世界牛奶日」即將到來，在喝杯牛奶的同時，別忘了搭配上香醇可口的統一麵包。多款網友激推的究極湯種麵包中，「香濃維也納牛奶軟法」在香Q軟法麵包裡，以瑞穗鮮乳融入究極湯種，內餡裹入香濃Valio發酵奶油搭配砂糖口感，優質奶油的濃滑內餡與沙沙感的香甜糖粒，在嘴裡交織出的口感宛如活潑輕快的交響樂，襯托出滑順奶香。近期新品「乳酪捲餡」，內餡是以瑞穗鮮乳、進口奶油與切達起司及Cream Cheese兩種起司慢火煉煮，金黃乳酪餡的螺旋造型加上猶如拱門的造型麵包，不只營造出特有可愛的視覺饗宴，在瑞穗鮮乳的神助攻下，鹹甜奶香融合綿軟口感，不論男女老少一吃就瞬間愛上，一口接一口停不下來。

▲統一麵包的香濃維也納牛奶軟法（左）風味香甜鬆軟、乳酪捲餡（右）奶味鹹香，多層次滋味，一樣都很優質美味。

在一口口的美味中，可品嚐到鮮乳的濃郁香醇，統一麵包響應6/1「世界牛奶日」，就是要讓民眾了解原來多款統一麵包都有使用台灣之光瑞穗鮮乳製成的！不只有香濃維也納牛奶軟法、乳酪捲餡，還有濃郁蛋奶香的經典卡士達以及奶油蒜香大噴發的蒜蒜包等人氣商品，即日起至6/13，於各地7-ELEVEN門市購買多款指定商品第2件就省10元！有了統一麵包、瑞穗鮮乳，天天都像是世界牛奶日，入手奶香美味感受優質生活每一刻。

▲各地7-ELEVEN門市即日起至6/13，多款美味麵包，購買指定商品第2件就省10元。

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