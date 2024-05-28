部落客爆料iPhone15、16實機比較照　鏡頭明顯突出、機身微加長

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部落客爆料「iPhone16、Pro實機照」　鏡頭明顯突出、機身微加長

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著距離九月蘋果發布會時間越來越近，越來越多關於iPhone 16的相關爆料也喧囂塵上，知名爆料推主Majin Bu 26日就在推特（X）上曝光iPhone 15、16及iPhone 15 Pro、16 Pro 實機比較圖，從外觀上判斷iPhone 16的機身、鏡頭都略顯上一代長，可能主要原因為在iPhone 16鏡頭將採用歷代最大感光元件尺寸。

▼iPhone16傳出新爆料。（圖／IT之家）

▲iPhone16傳出新爆料。（圖／IT之家）

根據爆料推主Majin Bu 釋出的兩組對照圖來看， iPhone 15、iPhone 16在外觀上並沒有明顯差異，僅有相機排列的位置不同、鏡頭略顯突出一點及按鍵的大小略有不同；而iPhone 15 Pro、16 Pro的差異上就比較明顯，不僅在長度、厚度上iPhone 16略顯厚實外，螢幕尺寸從前代 6.1 吋改為 6.3 吋，鏡頭也略顯突出。

在這次外觀差異上，鏡頭所調整的幅度較大，根據中國爆料客「數位閒聊站」日前爆料指出，蘋果iPhone16 Pro Max 確認採用之前爆料的 48Mp SONY IMX903 ，1/1.14超大感光元件為史上最大尺寸，而且還配備雙層晶體管技術，支援14Bit ADC 和DCG。

此外，還是根據爆料，蘋果 iPhone 16 Pro 將配備6.3 吋螢幕，15 Pro 為6.1 吋；iPhone 16 Pro Max為6.9 吋，15 Pro Max 為 6.7 吋，但詳細仍得等待官方正式在發表會上宣布才能得知。

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