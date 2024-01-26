iPhone 16 Pro Max鏡頭升級！　傳感光元件尺寸創「歷代最大」

▲iPhone 16 Pro Max鏡頭升級。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據中國爆料客「數位閒聊站」最新爆料指出，蘋果iPhone16 Pro Max 確認採用之前爆料的 48Mp SONY IMX903 ，1/1.14超大感光元件為史上最大尺寸，而且還配備雙層晶體管技術，支援14Bit ADC 和DCG。

除此之外，蘋果iPhone16 Pro Max 仍會採用潛望式長焦鏡頭，所以螢幕邊緣弧度也因此變得更大，類似等深微微微曲的效果。

消息指出蘋果iPhone16 Pro Max 手機採用4,800 萬像素IMX903 客製化主鏡頭，1/1.14 吋感光元件與雙層電晶體。根據他先前的爆料，蘋果iPhone16 Pro 系列新機正考慮採用1MG+7P 模塑玻璃模組。

根據目前的爆料，蘋果 iPhone 16 Pro 將配備6.3 吋螢幕，15 Pro 為6.1 吋；iPhone 16 Pro Max為6.9 吋，15 Pro Max 為 6.7 吋。

此外，天風國際分析師郭明錤先前也指出，蘋果 iPhone 16 Pro 機型將迎來重大影像升級，首次搭載兩顆 48MP 感光元件，而長焦距鏡頭仍為12MP。此外，郭明錤也透露 iPhone 16 Pro 將沿用 iPhone 15 Pro Max 的雙折四棱鏡長焦鏡頭，而iPhone 17 系列機型的前置相機也將升級，採用24MP 感光元件和6P 鏡頭。