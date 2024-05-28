興安國小新建非營利幼兒園動土　115學年度招生8班156名幼生

▲▼ 興安國小新建非營利幼兒園動土，黃敏惠市長盼為湖子內創造優質教育動能 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為擴大公共化教保服務量能，嘉義市政府規劃在湖子內重劃區校地 (文小28)新建非營利幼兒園，27日在嘉義市長黃敏惠與市府團隊、國教署張永傑主任秘書、立法委員王美惠與多位市議員等貴賓共同祝福見證下，於湖美一路、健康十三路口之校舍基地舉辦開工動土典禮，工程總預算達1億7,530萬元之幼兒園預計於115學年度招生，未來可提供8班，156名幼生就讀機會。

市長黃敏惠表示，教育決定人才，人才決定未來。幼兒教育為學校教育的根基，嘉義市湖子內區段徵收整體開發陸續完成後，以優質商業機能與文教環境，磁吸鄰近園區人才入住，也帶動學齡前幼兒增加。市府預見湖子內區段徵收地區發展，超前佈署規劃新建非營利幼兒園，期待115學年起將招生的幼兒園能以完整的教學環境、充滿綠意的校園提供優質的幼兒教育環境。

黃敏惠市長進一步提到，市府在110年提報計畫向教育部國民及學前教育署申請補助，並核定整體工程經費8,593萬元，由國教署補助7,303萬元、市府自籌1,290萬元，但在歷經兩次流標後，由學校再依需求及當時物價，經建築師重新調整工程預算，尚需增加預算8,937萬元。在中央表達已無經費可再予補助下，市府秉持著提供師生完整而優質教育環境的理念，在議會支持下，通過追加預算，所以本案工程總預算為1億7,530萬元，除國教署原核定補助7,303萬元外，市府總共自籌1億227萬元，終於在今年順利完成發包。感謝市議會的預算支持，讓興安國小新建非營利幼兒園工程案順利招標，也期待中央看到嘉義市對教育的用心，在未來能更加大力挹注嘉義市教育預算，持續提升教育環境品質。

教育處郭添財處長表示，嘉義市十分重視教育，教育處提出四大願景、三大軸線，其中三大軸線，自我實現、永續教育及身心健康，是辦理學校教育相當重要的核心理念。而興安國小非營利幼兒園以水岸生態為設計主軸，結合鄰近長達1.8公里的公39公園綠帶廊道，重視生態教育與食農教育，提供幼生寬廣的戶外運動空間，培養具備生態素養，親土親水的健康兒童，即是三大軸線相當完整的呈現。我們期待未來在這片新園地，幼兒們能盡情學、開心玩。

興安國小校長查顯良也表示，興安國小非營利幼兒園在這得天獨厚的環境中，將在校地上種植台灣原生種植物，營造一所充滿台灣原生種植物的生態校園。為讓幼兒在優質的空間學習，教室規劃採用套房式設計，兩間教室共用一間寬闊的衛浴更衣室，將溫水淋浴間、更衣室、及飲水機都整合在一起，讓孩子的教室就像自家房間一樣，營造家的感覺。在戶外空間方面也規劃戶外遊戲大草原、中庭遊戲區、遊具區，讓幼兒在園內近情探索、快樂成長。

本次工程預定於114年12月完工，規劃在115年8月1日正式開園。未來將可提供幼幼班、小班、中班、大班各2班的服務量能，提供平價、優質的教保服務。