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興安國小新建非營利幼兒園動土　115學年度招生8班156名幼生

▲▼ 興安國小新建非營利幼兒園動土黃敏惠市長盼為湖子內創造優質教育動能 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 興安國小新建非營利幼兒園動土，黃敏惠市長盼為湖子內創造優質教育動能 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為擴大公共化教保服務量能，嘉義市政府規劃在湖子內重劃區校地 (文小28)新建非營利幼兒園，27日在嘉義市長黃敏惠與市府團隊、國教署張永傑主任秘書、立法委員王美惠與多位市議員等貴賓共同祝福見證下，於湖美一路、健康十三路口之校舍基地舉辦開工動土典禮，工程總預算達1億7,530萬元之幼兒園預計於115學年度招生，未來可提供8班，156名幼生就讀機會。

▲▼ 興安國小新建非營利幼兒園動土黃敏惠市長盼為湖子內創造優質教育動能 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，教育決定人才，人才決定未來。幼兒教育為學校教育的根基，嘉義市湖子內區段徵收整體開發陸續完成後，以優質商業機能與文教環境，磁吸鄰近園區人才入住，也帶動學齡前幼兒增加。市府預見湖子內區段徵收地區發展，超前佈署規劃新建非營利幼兒園，期待115學年起將招生的幼兒園能以完整的教學環境、充滿綠意的校園提供優質的幼兒教育環境。

▲▼ 興安國小新建非營利幼兒園動土黃敏惠市長盼為湖子內創造優質教育動能 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長進一步提到，市府在110年提報計畫向教育部國民及學前教育署申請補助，並核定整體工程經費8,593萬元，由國教署補助7,303萬元、市府自籌1,290萬元，但在歷經兩次流標後，由學校再依需求及當時物價，經建築師重新調整工程預算，尚需增加預算8,937萬元。在中央表達已無經費可再予補助下，市府秉持著提供師生完整而優質教育環境的理念，在議會支持下，通過追加預算，所以本案工程總預算為1億7,530萬元，除國教署原核定補助7,303萬元外，市府總共自籌1億227萬元，終於在今年順利完成發包。感謝市議會的預算支持，讓興安國小新建非營利幼兒園工程案順利招標，也期待中央看到嘉義市對教育的用心，在未來能更加大力挹注嘉義市教育預算，持續提升教育環境品質。

教育處郭添財處長表示，嘉義市十分重視教育，教育處提出四大願景、三大軸線，其中三大軸線，自我實現、永續教育及身心健康，是辦理學校教育相當重要的核心理念。而興安國小非營利幼兒園以水岸生態為設計主軸，結合鄰近長達1.8公里的公39公園綠帶廊道，重視生態教育與食農教育，提供幼生寬廣的戶外運動空間，培養具備生態素養，親土親水的健康兒童，即是三大軸線相當完整的呈現。我們期待未來在這片新園地，幼兒們能盡情學、開心玩。

興安國小校長查顯良也表示，興安國小非營利幼兒園在這得天獨厚的環境中，將在校地上種植台灣原生種植物，營造一所充滿台灣原生種植物的生態校園。為讓幼兒在優質的空間學習，教室規劃採用套房式設計，兩間教室共用一間寬闊的衛浴更衣室，將溫水淋浴間、更衣室、及飲水機都整合在一起，讓孩子的教室就像自家房間一樣，營造家的感覺。在戶外空間方面也規劃戶外遊戲大草原、中庭遊戲區、遊具區，讓幼兒在園內近情探索、快樂成長。

本次工程預定於114年12月完工，規劃在115年8月1日正式開園。未來將可提供幼幼班、小班、中班、大班各2班的服務量能，提供平價、優質的教保服務。

 
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