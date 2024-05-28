新冠周增241例併發症！11個月大嬰「發燒、呼吸喘」重症住加護

▲疾管署防疫醫師劉裕誠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠威脅仍在！疾病管制署今（28）日公布，上周新增241例新冠本土確定病例（併發症），其中有一名11個月大嬰兒，本身有先天疾病，沒有接種XBB疫苗，因為發燒、呼吸喘住院，入院中檢查發現確診新冠病毒，目前仍在加護病房治療中。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周（5/21-5/27）新增241例COVID-19本土確定病例（併發症），與前一周（5/14-5/20）新增238例相當，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增23例死亡病例，與前一周新增20例相當，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，疫情仍具傳播風險。

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疾管署防疫醫師劉裕誠表示，併發症個案有2名小於10歲，最小的是年僅11個月大的嬰兒，有先天性疾病，5月中旬因為發燒、呼吸喘住院，入院中檢查新冠病毒，目前仍在加護病房治療中；調查病童本身沒有打疫苗，也沒有出門，其家人同時也確診新冠，主要照顧家人接觸者只有1位接種過疫苗，還是呼籲有嬰幼兒家庭，符合資格的家人應該踴躍接種。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種273.5萬人次，全國接種率11.28%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.49%、1.32%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約293.8萬劑、Novavax XBB疫苗約5.8萬劑。

疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為75%及64%，另JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為6%及11%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種。此外，65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，呼籲已接種1劑且間隔12周（84天）的65歲以上長者等高風險對象，趕快再接種第2劑增強保護力，降低重症或死亡發生機會。