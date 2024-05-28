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北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場　屍體皮開肉綻

▲金正恩。（示意圖／朝鮮中央電視台）

▲金正恩與北韓女歌手團。（示意圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

北韓曾經多次公開處決罪犯，引發國際社會強烈譴責，認為此舉嚴重違反人權。然而北韓對此不以為意。事實上，北韓自2013年起才開始頻繁進行公開處決，而金正恩的手段更是比祖父金日成、父親金正日還要殘暴，甚至會使用四管防空機槍行刑，導致屍體皮開肉綻。北韓還會強迫觀看處決，並因此造成女藝人在射擊場嚇到尿失禁。

根據《每日北韓》位於北韓的消息人士透露，北韓偵察總局2023年曾經公開處決2名成員。而根據《自由亞洲電台》報導，北韓當局2022年10月也曾在兩江道惠山市公開處決3名高中生，而原因只是因為3人偷偷觀看韓劇與南韓電影。

儘管國際社會譴責北韓的人權侵犯行為，但是北韓仍然透過公開的形式處決罪犯，認為此舉能有效「殺雞儆猴」。在金正恩的恐怖統治之下，甚至開始使用大口徑的四管防空機槍處決罪犯，使得受刑人屍體皮開肉綻，比金日成、金正日加殘忍。

金正恩是在2013年左右才開始頻繁實施公開處刑。當時最著名的案例就是「銀河水管弦樂團」和「旺載山藝術團」的9名藝人。9人因私下製作色情影片而遭「肅清」，但也有傳言指出，這些人遭到處決是因為與金正恩的夫人李雪主婚前的「異性關係」有關。

銀河水管弦樂團曾經受金正恩寵愛，甚至在2012年3月獲頒金日成勳章，怎知才過了短短1年，樂團的命運卻截然不同。銀河水管弦樂團2013年7月28日在「祖國解放戰爭勝利60週年慶祝音樂會」表演後，就有消息傳出該樂團被強制解散。

北韓的音樂網站也迅速刪除了銀河水管弦樂團的名字，樂團的名字就此消失在官方媒體上，間接證實「被解散」。

9名藝人在「祖國解放戰爭勝利60週年慶祝音樂會」的4天後被逮，並於2013年8月20日在平壤市順安區的姜健綜合軍官學校射擊場遭行刑。而這場公開處刑則有約2000名觀眾圍觀，其中包括中央黨組織指導部、宣傳扇動部、內閣文化省等相關部門的官員以及文化藝術界的功勳演員。

處決過程持續約1小時，由多名行刑人持自動步槍一同連續射擊，屍體當場變得破碎不堪，恐怖畫面使得當時被強制帶到現場「參觀處決」的女歌手們紛紛被嚇到尿失禁。

 
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