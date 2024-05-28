宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」！青白蛇快閃、包粽體驗求事業考運

▲宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」，其中「龍轉乾坤」搖動呼啦圈前往最終關卡。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

記者林育綾／綜合報導

迎接端午連假，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今年首度推出「龍舟三鐵」趣味競賽，還有午時水淨身、白蛇與青蛇快閃互動，6/1-6/2更有「包粽」體驗活動，還能在傳藝文昌祠祈求考試、工作及事業運。

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▲「包粽體驗」活動結束後還可帶回自製的肉粽。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）



全聯善美的文化藝術基金會表示，今年透過「驅毒避邪 瘋玩三鐵」創意發想，將傳統節慶與強身健體概念結合，在6/8～6/10端午連假期間舉辦「龍舟三鐵」趣味競賽，憑園區單筆消費滿399元發票即可免費參加。

「龍舟三鐵」參賽者使出洪荒之力驅動迷你龍舟，體驗水上競速的快感，還有呼拉圈競走、魔王關卡「賽跳跳龍」，挑戰駕馭能力與地心引力抗衡，關關成功即可獲得贈限定獎品，適合大小朋友同樂。

▲現場同步設置「端午限定美拍打卡裝置」，還有機會與《白蛇傳》主角們許仙、白蛇與青蛇相遇。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

現場同步設置「端午限定美拍打卡裝置」，像是雄黃酒甕、蛇尾等，還有機會與《白蛇傳》主角們許仙、白蛇與青蛇相遇，讓遊客穿越時空，留下難忘的端午回憶。

6/1、6/2也安排端午暖身場活動，邀請五結鄉農會合作「包粽體驗」，活動結束後還可帶回自製的肉粽，現場還有販賣熟粽、冷凍粽、在地農產品，讓民眾感受米粽飲食文化的魅力，認識優質食材及烹飪技巧，還能在粽香中邊挑好粽邊逛攤位，接著再到傳藝文昌祠拜肉粽，加持考運、工作運。

▲可到傳藝文昌祠拜肉粽，加持考運、工作運。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

除了包粽體驗，端午市集同時請到香氛、古早味、飾品、手作及寵物商品攤快閃進駐；特別的是還有「午時水」祈願平安、除障淨身活動，更多活動訊息可至宜蘭傳藝園區官網或FB粉專查詢。

▲現場市集還有手作體驗。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）