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社會 社會焦點 保障人權

朱國榮龍邦炒股案收割韭菜海撈上億　投保中心求償獲賠9641萬

▲▼國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者吳銘峯攝）

▲朱國榮逃亡後，投保中心仍向他求償，二審判賠9641萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

因多起案件遭重判的國寶團總裁朱國榮，目前已經流亡海外遭通緝。他在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶上億元。投保中心起訴求償，一審判朱國榮須賠償9641萬餘元。案經上訴，高等法院二審仍判賠9641萬餘元。

本案刑事部分，檢方起訴指出，朱國榮在2011年12月1日至2012年2月底間，利用13個人頭戶開立的31個證券帳戶，將龍邦股價從10.25元炒高到13.85元，藉此獲利達6千2百餘萬元。之後他又進行第二波炒作，在2012年11月到2013年2月間，再以17個人頭帳戶，炒作「龍邦認購權證」，在3個月內將每股19.1元，炒高到每股34元，總計他在這波炒作中大賺5億7千4百餘萬元。

因此一審法院認定他大賺6.3億元，重判有期徒刑15年。案件上訴二審，高等法院卻改認定他獲利不到1億元，因此輕判有期徒刑8年。但二審判決上訴最高法院後，遭撤銷發回，目前案件仍在高等法院更一審中。

至於民事損害賠償部分，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（即投保中心）接受262投資人委託，針對朱國榮炒股期間，因買賣該股票受有利益差額損失共9641萬2375元，請求損害賠償；此外投保中心也要求朱國榮賠償投資人各別所受損害之3倍金額（合計2億8923萬7125元）本息，並由投保中心代為受領。但一審法院最後僅判准9641萬2375元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，仍不採用3倍損害金額的概念，最後還是僅判准9641萬2375元的賠償。本案仍可上訴。

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