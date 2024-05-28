「你來打我啊！」暴怒男持鐵棍打死同事　判刑9年定讞

▲高雄男子持鐵棍打死同事，最高法院判刑9年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

在高雄燕巢區鋼鐵廠工作的王姓男子，2023年1月間不滿林姓同事不願配合工作還挑釁說「你來打我啊！」，王男暴怒，持大鐵棍揮擊對方一下，林男送醫不治。本案成為橋頭地院首件國民法官案件，國民法官判刑9年，上訴二審也維持，全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，2人同在鋼鐵廠工作，案發當天下午4點左右，被害人因為身體不適，拒絕再配合王男一起工作，2人爆發口角。不僅如此，被害人還嗆聲挑釁說「你來打我啊！」，王男氣不過，抓起放在地上做為墊鋼構料件使用的鐵棍（重8.8公斤，長88公分），並以雙手持鐵棍朝被害人身體的左側胸部以上部位揮打1下。

被害人左耳孔下方3公分的頭頸交界位置遭到重擊，當場癱軟倒下，失去生命跡象。緊急送醫急救，最後仍因頭部外傷、左耳後下方棍棒傷、硬腦膜下腔出血、腦挫傷、腦室內出血、腦髓腫脹、併鉤迴疝、腦幹出血、腦幹橋腦、大腦橋、腦室周圍及腦髓瀰漫性壞死等傷害，於4日後不治身亡。檢方依照「傷害致人於死罪」嫌提起公訴，並成為橋頭地院首件國民法官審理案件。

國民法官一審審理時，因王男事後到警局自首，再加上雖未與被害人家屬達成和解，但先支付35萬元，多次在庭上道歉，並承諾願將共有房屋過戶以賠償被害家屬，因此國民法官將他判刑9年。案件上訴第二審，高等法院高雄分院也駁回上訴，維持9年刑度。全案再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴，全案定讞。