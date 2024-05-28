傳富子孫、不留糾紛　名律師出書教你運用法律讓財富代代相傳

▲遺產若不好好處理，經常造成後代兄弟姐妹間反目成仇。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

中國人總是覺得要將財富留給子孫，好讓子孫生活無憂；但又經常造成爭奪遺產，或敗光資產的問題。知名律師李永然編纂《傳富子孫，不留糾紛——家族傳承、遺產繼承與家事事件法律手冊》，教你解決相關法律問題。

在國人的傳統觀念中，總希望自己生前努力拼搏，將來能多留些財富給予後代子孫，但又會擔心若子孫不肖，輕易敗光資產或因爭奪財產而造成親人反目，為了避免這些情況發生，妥善運用法律提早做好財產規劃，不僅可免除爭產的紛爭，也能「富過三代」，讓財富代代相傳，子孫生活無憂。

但要富過三代，卻也不是件容易的事。子孫繼承財產後無法妥善管理者有之，因遺產分配意見不同導致法院相見者也有，也不乏畢生積蓄卻在年老時被騙殆盡的案件，因此如何在生前做好財產規劃相對重要。

著名律師李永然，在其四十餘年律師生涯中，便時常受許多企業主委託協助規劃處理身後財產，祈盼藉此讓子孫未來能順利繼承財產，完成接班工作。他指出，要進行家族傳承，就需運用到相關法律工具，尤其是下列的規劃方向，包括：一、生前預立「遺囑」並指定妥適的遺囑執行人；二、運用家族信託；三、成立「控股公司」或「閉鎖性公司」；四、制定「家族憲法」；五、成立「家族辦公室」。善用這些法律工具，並透過專業人士從旁協助，對於「家族傳承」方能順利圓滿。

為了讓一般民眾及企業主對於「遺產繼承」及「家族傳承」有更清晰的認識，李永然特別邀請永然聯合法律事務所主任律師黃斐旻擔任主編、主任律師陳宜鴻擔任副主編，並集合多位知名律師：彭郁欣、陳淑芬、許啟龍、黃介南、吳任偉、谷逸晨、沈曉玫、朱萱諭、李季珈及孫慧敏特助，還有永然地政士聯合事務所的地政士李廷鈞一同執筆《傳富子孫，不留糾紛——家族傳承、遺產繼承與家事事件法律手冊》，幫助解決相關法律問題。

本書由永然法律基金會及「住商不動產心樂活團隊」共同捐印，從「法律」及「地政登記」等角度分析解說家族傳承規劃、遺產繼承及家事事件等議題，內容翔實豐富，提供民眾最佳的參考訊息。

欲索取《傳富子孫，不留糾紛——家族傳承、遺產繼承與家事事件法律手冊》者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄台北市中正區羅斯福路二段9號7樓永然法律基金會收即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站，本手冊數量有限，送完為止！

▼名律師李永然編纂《傳富子孫，不留糾紛——家族傳承、遺產繼承與家事事件法律手冊》。（圖／永然文化出版提供）