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82歲阿嬤「10元早餐店」爆紅！在地人曝地點：9點後買不到

彰化有家早餐店，每樣10元。（示意圖／Pexels）

▲阿嬤早餐店超佛心，每樣只要10元。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

物價驚驚漲，讓許多人大喊吃不消，彰化有一家早餐店價格卻超佛，每樣只賣10元，有人更是吃了40年的老客戶，而老闆82歲紀姓阿嬤表示，她不會再漲價。有老顧客說，「通通才10塊錢而已，真的超值現在很難買到這種價錢。」

據悉，該早餐店近日在網路紅起來，地點位於彰化市南郭路一段上，饅頭、肉包、水煎包等，通通是10元，讓不少人直呼真的太便宜。 有民眾在臉書社團《彰化人大小事》問早餐店的地點，有在地人說，這間店很有名，老闆很佛心，雖然漲過價還是很便宜。據悉，該店經營超過70年，之前就被媒體報導多次，而之前每樣商品是5到8元。

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據《TVBS》報導，紀姓阿嬤說，她年紀很大，沒辦法做很久，不會再漲了。至於到底有沒有賺錢？紀阿嬤回，有啦。

顧客大讚，「通通才10塊錢而已，真的超值現在很難買到這種價錢。」「最好早上9點前去買，不然可能會買不到喔」。也有人買一大袋，讓一家人吃飽不用100元，更有人從小吃到當阿公。一名計程車司機表示，「老闆很好都沒有漲價。」還有網友透露，這間佛系早餐店就在彰化高商附近。

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