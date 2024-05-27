十三樣配菜只給3樣？他怒給1星負評：詐騙…真相曝光網全不挺

▲客人誤將平台菜單上的「＋號」看成數字「十」，到店家Google評論留負評。（圖／翻攝臉書外送員的奇聞怪事）

圖文／CTWANT

近日一名網友表示，某客人在店家Google評論留負評，「UberEats上寫『十』三樣配菜，結果只能選三樣」。對此，店家的回應也讓網友看了笑噴。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，「這位客人是怎麼有辦法看成十三樣配菜的」，她在標記稱，奇文共賞，老闆回的很嗆她很喜歡。

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據悉，客人在Google評論留一星負評，「UberEats上面寫『十』三樣配菜，簡直就是誤導客人！選項只讓你選三樣，結果來了真的只有三樣和寬粉？天啊，詐騙喔？東西不麻也不辣，不知道在吃什麼」。

對此，店家回，那是（＋）號不是十，給你三樣就是三樣，如果覺得是詐騙去跟客服反應，別像個奧客在這留負評，「呀，我是說『像』哦，不然我怕你又理解錯誤我是真的說你是奥客哦！我真的沒有哦」。

▲店家幽默回應獲得網友大讚。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書）

貼文曝光後，網友紛紛留言「179元13樣配菜是要吃雜草跟野花嗎」、「我不知道現在中文不好的人那麼多」、「都說太陽餅沒太陽了，到底是要問幾次」、「我覺得他還是在家睡覺就好了，看要睡多久別醒了，這世界不適合你」、「比較建議這位客人去看眼科」、「這不是目X是肖貪，他怎麼可能不知道呢？能貪就貪，貪到一次都是賺」。

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