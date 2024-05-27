　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

十三樣配菜只給3樣？他怒給1星負評：詐騙…真相曝光網全不挺

客人因為誤會，到店家Google評論留負評。（圖／翻攝臉書外送員的奇聞怪事）

▲客人誤將平台菜單上的「＋號」看成數字「十」，到店家Google評論留負評。（圖／翻攝臉書外送員的奇聞怪事）

圖文／CTWANT

近日一名網友表示，某客人在店家Google評論留負評，「UberEats上寫『十』三樣配菜，結果只能選三樣」。對此，店家的回應也讓網友看了笑噴。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，「這位客人是怎麼有辦法看成十三樣配菜的」，她在標記稱，奇文共賞，老闆回的很嗆她很喜歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，客人在Google評論留一星負評，「UberEats上面寫『十』三樣配菜，簡直就是誤導客人！選項只讓你選三樣，結果來了真的只有三樣和寬粉？天啊，詐騙喔？東西不麻也不辣，不知道在吃什麼」。

對此，店家回，那是（＋）號不是十，給你三樣就是三樣，如果覺得是詐騙去跟客服反應，別像個奧客在這留負評，「呀，我是說『像』哦，不然我怕你又理解錯誤我是真的說你是奥客哦！我真的沒有哦」。

▲▼ 。（圖／）

▲店家幽默回應獲得網友大讚。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書）

貼文曝光後，網友紛紛留言「179元13樣配菜是要吃雜草跟野花嗎」、「我不知道現在中文不好的人那麼多」、「都說太陽餅沒太陽了，到底是要問幾次」、「我覺得他還是在家睡覺就好了，看要睡多久別醒了，這世界不適合你」、「比較建議這位客人去看眼科」、「這不是目X是肖貪，他怎麼可能不知道呢？能貪就貪，貪到一次都是賺」。

延伸閱讀
狗狗重病飼主忍痛決定安樂死　1年後竟在領養網站驚見牠「待領養」
她花20萬裝潢　房東阿嬤誇「好像民宿」！下秒喊滾不租了…天天門口堵人
奪命配方奶！4歲女童被餵「汽水奶粉」牙爛腦死　失職父母遭重判

ET快訊
快訊／捧牌位招魂　妻子、女友悲喊：詠真、立鑫回家了
啟德雲梯車、吊籠神救援　網友湧進吊車大王臉書蓋樓感謝
快訊／國5雪隧北上追撞事故！回堵長達16km
冷氣做防水「像奶油亂砸」　師傅強硬回1句！全場炸鍋
住戶傳充電樁釀晴空匯火警！　消防局：今晚8點公布
等不到林淑芬一句道歉！麥玉珍正式提告　黃國昌陪同
黑鮪魚價崩！「1片10元」台北也吃得到
351住戶全救出　分隊長上香哽咽：你們的任務完成了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

十三樣配菜只給3樣？他怒給1星負評：詐騙…真相曝光網全不挺

快訊／霧鎖金門！9班機延誤、取消　200旅客候補一整天搭不到

去日本被歧視　「餐廳有一半空位」店員卻拒接客！他用1招態度秒變

和媽媽不合！他力挺老婆「住娘家」卻被當傭人：雙標成這樣

黑鮪價格跌谷底　蘇清泉嘆「魚賤傷民」盼政府加大宣傳力道

鍋寶平底不沾鍋出包！標示不合格「違反食安法」遭罰3萬元

快訊／對流旺盛！2縣市大雨特報　下到晚上

日文系畢業！他出社會1年「慘被震撼教育」　苦笑：決定當保全

黑鮪魚1片10元！台北也吃得到　業者：比吳郭魚還便宜

多張信用卡「繳費大錯亂」　他半夜一看逾期！內行曝1招：很方便

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

十三樣配菜只給3樣？他怒給1星負評：詐騙…真相曝光網全不挺

快訊／霧鎖金門！9班機延誤、取消　200旅客候補一整天搭不到

去日本被歧視　「餐廳有一半空位」店員卻拒接客！他用1招態度秒變

和媽媽不合！他力挺老婆「住娘家」卻被當傭人：雙標成這樣

黑鮪價格跌谷底　蘇清泉嘆「魚賤傷民」盼政府加大宣傳力道

鍋寶平底不沾鍋出包！標示不合格「違反食安法」遭罰3萬元

快訊／對流旺盛！2縣市大雨特報　下到晚上

日文系畢業！他出社會1年「慘被震撼教育」　苦笑：決定當保全

黑鮪魚1片10元！台北也吃得到　業者：比吳郭魚還便宜

多張信用卡「繳費大錯亂」　他半夜一看逾期！內行曝1招：很方便

花蓮海洋公園6月重新開幕！壽星免費玩　必看最新人魚秀

卓榮泰慰勉世衛行動團　向世界分享台灣經驗

快訊／台中SOGO商圈旁套房1男墜5樓　頭部受傷搶救中

黑狗身穿「導護背心」目送學生上課！　路人瞬間萌暈：眼神超專注

香港「垃圾袋收費」政策被罵翻！港府緊急喊卡：8成民眾都反對

安格斯12星座一周運勢5／27～6／2　處女乘風破浪、天秤情花朵朵開

曹西平吐「做生意不簡單」！　心路歷程曝光...親揭常在睡夢中驚醒

TVBS民調／賴清德520演說53%民眾滿意　49%認為兩岸關係不變

00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

十三樣配菜只給3樣？他怒給1星負評：詐騙…真相曝光網全不挺

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

未來三周「超強運三生肖」

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

百萬零負評YouTuber「影片惹火粉絲」！全場吵翻

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

全公司用1張卡加油！好市多「硬起來嚴抓」

島語餐檯火警　業者：受影響民眾退費

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

3種深海魚重金屬含量高！醫：吃多恐加速失智

快訊／「艾維尼」轉中颱！最新路徑出爐

快訊／雨區往北！7縣市「大雨特報」　

竹市28F大樓火警「空拍畫面曝光」　勇消搭起重機搶救

她1年砸445萬網購　飄臭味還在上面睡覺

更多熱門

相關新聞

大咖男星沒表態卻「嘸人罵」　網讚：低調不招搖

大咖男星沒表態卻「嘸人罵」　網讚：低調不招搖

總統賴清德在520就職典禮，提及兩岸「互不隸屬」後，引起中國新一波文攻武嚇。不僅頻頻在台灣周邊進行軍演，央視微博也則在22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，引來數十名台灣藝人跟進轉發「反台獨」貼文。中國網友更列出「未表態藝人」名單，逼迫選邊站。不過就有網友發現，在兩岸同時擁有高人氣的男星任賢齊似乎躲過這一波表態風波。

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！

睡前別滴眼藥水！日本藥廠：恐造成損害

睡前別滴眼藥水！日本藥廠：恐造成損害

7歲妹喝豆漿突喊「老師來了」像中邪

7歲妹喝豆漿突喊「老師來了」像中邪

關鍵字：

外送員的奇聞怪事周刊王

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕專家也看呆

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！不甩法院催討

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面