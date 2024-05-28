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2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來　全新生活提案捷運一把抓

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來，全新生活提案捷運一把抓。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）
記者王威智／採訪報導

2024年春夏潮流正式揭開序幕，身為潮男、靚女的時尚咖，搭乘台北捷運、公車和高鐵不妨抬頭看一看，給你滿滿生活提案。不要再當低頭族，各大廣告版位都換上應景主題，抬頭就給你吃喝玩樂，滿滿新生活提案。

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼IU再次發起「灰潮型動」，捷運市府站及中山站「潮灰搭」，NB出街神鞋助你秒變時尚icon。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

從「國民妹妹」晉升「潮流姐姐」的韓國女星IU再次發起「灰潮型動」，捷運市府站及中山站的「潮灰搭」，NB出街神鞋助你秒變時尚icon。時尚穿搭當然也要有張精緻臉蛋，宋慧喬在忠孝復興站民眾轉乘必經的手扶梯，破隔壁貼告訴你如何快狠準打造神級美顏。而從板南線轉乘到文湖線，「凍齡女神」林心如告訴你她維持優雅風采的秘密。想要維持肌膚亮顏防曬很重要，雅漾在台北車站轉乘通道的首支抗藍光防曬，是你對抗艷陽的防禦盾牌。

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼宋慧喬在忠孝復興站告訴你如何快狠準打造神級美顏，而從板南線轉乘到文湖線，林心如分享她維持優雅風采的秘密。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

質感男女當然必備柔順造型！吹頭溫度過高總讓頭髮毛躁？DYSON美髮黑科技的全新「飛時測距感測器」吹風機，保護你的頭皮同時鎖住你秀髮最美時刻。另外，天后溫嵐在市政府、忠孝敦化、忠孝復興分享生髮秘訣。品牌總監仲柏翰表示，「我們的產品是雷射生髮帽，採用低能量雷射刺激毛囊，達成生髮的目的。他們主要主打的是女性的客群，特地在捷運燈箱上線廣告，就是看準人潮多的優勢，可以觸及到很多有需求的民眾。」

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼天后溫嵐在市政府、忠孝敦化、忠孝復興分享生髮秘訣。下圖為該品牌總監仲柏翰。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

自信魅力從「頭」開始，而現在的手機也更聰明！AI手機再升級，Galaxy S24 Ultra 在忠孝復興站帶你盡享科技魅力，體驗前所未有的拍照與手遊流暢的爽度樂趣。台北車站、忠孝新生站的黑色契約 Mobile經典回憶再續，指尖的冒險由你來開拓。人來人往的中山站「幻幻之交」，邀請你共赴這場暖心奇幻之旅，重溫童年時光找回你的初心與快樂。

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲黑色契約 Mobile經典回憶再續，指尖的冒險由你來開拓。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼《幻幻之交》、《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》熱映中，中山站酷炫電視牆吸引旅客目光。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024春夏煥新潮流！潮男 靚女看過來 全新生活提案捷運一把抓▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

想跟家人好友來趟暑期旅遊，可樂旅遊、旅奇在中山站與台北車站給你豐富渡假好選擇。潮流生活還有另一種方式，AI即將翻轉世界，投資也要精準到位，柏瑞三合一策略，快跟上這波科技趨勢。

此外，公車、高鐵、機場捷運還有許多豐富的新資訊帶給大家！炎炎夏日冷氣該怎麼選？冰點空調直接把整組冷氣搬到高鐵台中站，讓你在高鐵也能享受真正臺灣人研發變頻冷氣帶來的清凉舒適。享受冰涼暢快，聲寶也在高鐵台南站分享節能冷氣、冰箱、洗衣機，邀請你一起實行綠能新生活。

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