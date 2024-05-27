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全台畢展唯一！世新廣電西門封街走紅毯　傳承世新專業獨特風格

圖一：世新廣電系畢展在西門封街走紅毯，圖為劇情片《惜日》劇組。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣電系畢展在西門封街走紅毯，圖為劇情片《惜日》劇組。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

全台畢展唯一，彷彿「三金」盛典的星光大道活動，世新大學廣電系畢業生在人潮洶湧的西門鬧區封街走紅毯！世新大學廣電系25日於台北西門町隆重舉辦第30屆畢業展「三的十次方」影音展，本次活動為期四天在西門町的獅子林新光影城展開，從封街舉行星光大道、開幕式晚會的頒獎典禮到豐富的影音作品展出，精彩紛呈。

假日的西門町總是人聲鼎沸，最引人注目的便是由世新大學廣電系所舉辦的第30屆畢業展「三的十次方」影音展星光大道，讓今年的64組的畢業創作者都能在畢業前夕以最榮耀的方式走上屬於他們的紅毯。走上紅毯的同學們各個有備而來，除了在台上分享這一年嘔心瀝血完成的畢業作品，甚至直接在現場唱歌跳舞，吸引了路過的群眾紛紛駐足圍觀，全然展現出世新大學廣電系學生活潑創意又專業獨特的風格。

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圖二：遠赴馬來西亞拍攝取景的非戲劇類節目《Chill遊馬那》。（圖／世新大學提供）

▲ 遠赴馬來西亞拍攝取景的非戲劇類節目《Chill遊馬那》。

世新廣電畢展自第13屆開始封街辦活動，至今已有17年歷史，除了疫情中斷兩年，是全台灣各大學畢展活動中獨一無二的創舉，更是世新廣電系的重要傳承活動。廣電系學友會的唐台齡榮譽理事長、田麗雲理事長、范健祐常務理事、黃勻祺常務理事、許永德監事，以及湯昇榮理事等傑出校友們也都特別蒞臨支持這屆的畢展活動。其中身為資深的媒體人、獲獎無數的唐台齡表示，身為世新廣電系的畢業校友，心繫於廣電系，不但多年來指導學弟妹們節目製作的技術，更是連連七年都排除萬難一同參與廣電系的這項重要活動。

世新廣電畢展同時也包場獅子林新光影城舉行開幕之夜暨傑新獎頒獎典禮。傑新獎旨在表彰本屆畢業生中各類作品的傑出表現者，激勵創作新秀們繼續追求卓越，為廣電界注入新血。世新大學校長陳清河、副校長賴正能、新聞傳播學院院長阮明淑等校內師長皆出席開幕式共襄盛舉並給予學生祝福。

圖三：世新大學校長陳清河（右三）出席第30屆世新廣電畢展每一場系列活動。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（右三）出席第30屆世新廣電畢展每一場系列活動。

陳清河致詞時表示，身為世新廣電的校友，在今年第30屆的重要年份，他特別安排出席每一場系列活動，從專輯展、聲音劇場、複合展到影音展，盼以實際行動支持學弟妹。

第16屆世新廣電畢展的陳學長分享，當年首次向台北市政府文化局申請在西門電影街封街鋪紅毯，過程非常艱辛，透過陳清河校長（時任新聞傳播學院院長）的協調與幫忙才順利完成，很開心延續至今成為世新廣電系的傳統。

圖四：YouTube頻道《花生座席 Peanut Gallery》獲得傑新獎最佳新媒體獎。（圖／世新大學提供）

▲ YouTube頻道《花生座席 Peanut Gallery》獲得傑新獎最佳新媒體獎。

今年傑新獎的獲獎作品，分別是由蔡泓宇、曹琇圻、朱淳仁、許展瑋共同經營的YouTube頻道《花生座席 Peanut Gallery》獲得最佳新媒體獎，這四位同學分別到四個國家交換留學，將他們在國外經歷的人文風情以及他們所關注的各種社會議題透過頻道影片向大眾做分享，有許多影片都獲得了廣大網友們的青睞與網路熱度。

榮獲度最佳音樂專輯獎的組別，則由劉芷伃、劉亦岑、林家誠、李敏、邱采璿、王詩婷、周昱伶同學們以專輯《波拉星球》奪下獎項。同時他們也在星光大道紅毯上獻唱兩首他們的自創流行歌曲，療癒的歌聲更是吸引了現場路過的民眾們圍觀，為今年的星光大道增添了十分亮眼的節目。

獲得影像創作獎的四組作品分別是：《結果是這樣的》、《變好了沒》以及開幕片《留學生》、《二》。《留學生》並入選111年第19屆公視學生劇展，與《二》皆是由創作同學將自身的生命經歷作為題材進行拍攝，讓觀影者們的在劇情中找到共鳴。

圖五：世新廣電學友會代表們與系上師長來支持廣電畢展並頒發傑新獎。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣電學友會代表們與系上師長來支持廣電畢展並頒發傑新獎。

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