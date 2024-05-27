強烈氣旋襲孟加拉！近百萬人撤離、50航班取消　印度海軍待命救災

▲ 雷馬爾帶來狂風豪雨，薩特希拉（Satkhira）地區大淹水。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

強烈氣旋雷馬爾（Remal）26日登陸孟加拉，狂風暴雨席捲該國及印度東部沿海地區，樹木被連根拔起、電線桿倒塌，造成大規模停電及50架次航班取消，有近百萬人口被迫逃離家園，已知1人死亡。

根據《路透》，近年因氣候變遷使海洋表面溫度上升，孟加拉及印度低窪海岸頻繁遭遇強烈風暴，而雷馬爾是今年第一個氣旋。孟加拉當局26日下午開始將勐臘港（Mongla）、吉大港（Chittagong）及9個沿海地區約80萬人口轉移至避難所，印度也有11萬人被送往避難所。

孟加拉首都達卡在風暴來襲前設立近8000座避難所，動員7.8萬名志工；印度海軍船隻、飛機、潛水員及醫療用品也進入待命狀態，以備有需要時部署。

▲ 人們在被淹沒的養殖場撿拾蝦蟹。（圖／路透）

電力部門官員說明，孟加拉當局為避免發生事故，提前切斷許多地區電力供應，但仍有許多沿海城鎮因樹木倒塌、電線斷裂影響供電，陷入一片黑暗。雷馬爾登陸第一個小時就有至少356根電線桿連根拔起，數十台變壓器受損，電力基礎設施被嚴重破壞。

印度氣象局（IMD）則指出，雷馬爾以每小時135公里的風速穿過孟加拉與相鄰的印度西孟加拉邦薩加爾島（Sagar Islands）沿海地區。

西孟加拉邦首府加爾各答地方氣象部門指出，登陸始於當地26日晚間約9時，持續約5小時，和該邦其他沿海地區都遭受暴雨襲擊，多地發生洪災，警方獲報有倒樹中斷道路交通，還有房屋倒塌。風暴最猛烈時有一人遭混凝土塊砸死，至今逾50架次國內及國際線航班取消。