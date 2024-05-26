印度新生兒醫院大火！　氧氣瓶「加劇火勢」至少7嬰死亡

▲印度德里一家新生兒照護醫院25日晚間發生大火，導致7名新生兒死亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印度近日遭受熱浪侵襲，部分地區持續多日氣溫超過攝氏40度，繼25日一座兒童遊樂場發生致命火災後，首都德里一家新生兒照護醫院也在當天晚上發生大火，導致7名新生兒死亡。

綜合外媒報導，德里維維克維哈區（Vivek Vihar）一家新生兒照護醫院，25日晚間11時30分突然起火，且醫院內存放的氧氣瓶加劇了火勢蔓延，消防部門共出動16輛消防車前往現場救援。

德里消防局在聲明中指出，當時醫院內有12名新生嬰兒，全數救出後被轉移到東德里新生兒重症監護醫院接受治療，但其中6名嬰兒在抵達時已經失去生命跡象，另1名嬰兒在26日上午搶救無效死亡，其餘5名嬰兒正在接受治療，其中1名嬰兒情況危急。

德里衛生廳表示，將對事件展開全面調查，並嚴懲相關責任人；德里警方依據《預防犯罪法》對已經潛逃的新生兒醫院負責人Naveen Kichi進行立案調查。