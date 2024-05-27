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人氣YTR Soya暗示「他的筋很軟」留曖昧1符號！網瘋猜：前任劈腿

▲▼ 。（圖／翻攝自Soya IG）

▲Soya日前PO出影片。（圖／翻攝自Soya IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber超強系列和Soya手癢計劃是一對台馬跨國情侶，上月證實兩人已經結束4年的感情，然而，Soya於21在IG上傳一則短片，其中提到「他的筋很軟，我的筋不軟」，有網友猜測，筋很軟暗指前任劈腿，Soya不僅點了該則留言的讚，還點了其他關於「劈腿」留言的讚，還留了一個曖昧的表情符號，掀起熱論。

有網友在Dcard發文，「Soya好像真的被劈腿了」，一直都有關注超強跟Soya，本以為他們會結婚，想起年初在路上撞見超強跟一個女生走在一起，兩人舉止有點親密，「女生是短髮的，所以我很確定不是Soya」，當時還想說該不會是劈腿，還去翻了超強周邊好友的IG，「原來她去年10月就在超強的影片裡出現過了」。

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然而，Soya日前發了一則Reels，還將貼文設為置頂，內容講述失戀後，姊妹們搞笑安慰，她在影片中提到「他的筋很軟，我的筋不軟」。有不少網友猜測，是暗指劈腿的意思，而且Soya還點讚網友的留言，其中一則Soya還回覆了一個「倒著笑」的表情符號。

▲▼ 。（圖／翻攝自Soya IG）

▲▼Soya點讚網友的留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Soya IG）

▲soya分手超強。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

▲soya分手超強。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

原PO驚呼，「這暗示會不會有點太明顯」，最近爆出Soya有新戀情，很多網友講了難聽的話，不過Soya始終沒有正面回應，「但卻有一些蛛絲馬跡，似乎在暗示她才是受害者，可能Soya真的被罵得受不了，才選擇用暗示的方式保護自己」；Soya還在私人小帳發了一篇貼文，內容寫道 「反正只有我知道真相，那也就夠了」。

貼文曝光，有網友表示，「還有Soya新男友在IG的限動感覺也在暗示」，截圖中可以看到，「幽默是一種神性，世界上所有高階的喜劇，都來自於悲劇，因為悲喜是相對的概念，可以看破悲劇背後的荒唐，才可以以喜劇的形式，換你一個笑容，談何容易，恭喜百萬」。

其他網友則留言，「不論是誰劈腿誰，都希望受傷的那方可以好好過生活」、「雖然現在不知道是不是真的，但你是柯南嗎」、「好扯，所以原來有人目擊嗎」、「什麼心態知三當三，這篇文一定要爆」、「如果想選擇其他人，原本的感情也要好好處理吧」、「本來是猜測有人想婚但有人不想婚，沒有共識，所以分開，如果真的有筋太軟的問題好像也不是太令人意外，現在各自安好算是最好的結局」。

▼Soya在小帳發文。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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