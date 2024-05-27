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社會 社會焦點 保障人權

濃煙空間迷航！2勇消倒梯間殉職　氧氣瓶全耗盡「痛苦拔面罩」

記者陳凱力、楊永盛、黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹市東區慈雲路大樓26日深夜10時55分傳出火警，造成2名勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)不幸殉職。消防局長李世恭今(27日)受訪，表示2名殉職隊員昨夜於11時50分接獲任務，2人一組揹著氧氣瓶前往8樓搜索，但12時15分就聽到無線電呼喊「May Day」求救，背景音還響起氣瓶低壓警報裝置，但由於室內空間大、濃煙密布，最終於12時55分才接觸到2人，但2人均已OHCA(無呼吸心跳)。

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

新竹市一夜痛失2名英勇消防隊員，消防局長李世恭上今早說明，昨夜10時55分接獲報案，最初報案內容為該棟大樓地下一樓電纜燃燒，消防抵達時已經停電，並見到B1處有明火，立即針對B1管道間滅火，但濃煙藉由管道往上竄至各樓層，且因陸續停電關係，住戶紛紛出逃避難，場面相當混亂，還一度傳出有人因停電受困在電梯內。

▲▼新竹市慈雲路社區大樓火警，2勇消殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

昨晚間11時50分，現場警消出動5組人力搶入大樓內執行搜救，李、周2人被分派為一組，揹著氧氣瓶徒步爬樓梯上到8樓搜救，但於12時15分就聽到無線電傳出「May Day」求救訊號，且背景音還傳來氧氣瓶壓力過低的警報聲。

由於當時同時有5組人員進入火場，且現場狀況混亂，因此警消直到12時25分才確定是李、周2人發出求救訊號，確定位置後馬上啟動救援，但接觸到2人時已經是12時55分，2人均已無呼吸心跳，同仁立即施以CPR，並於1時10分運抵1樓、緊急送醫，無奈最終仍是無法救回2人。

由於2名勇消被發現時均已無佩戴氧氣面罩，李世恭則解釋，氧氣瓶在壓力充足情況下可供使用20至25分鐘，但由於內部濃煙過大，且2人還是徒步上8樓，因此氧氣消耗會更快，研判應是最後被濃煙迷失相關方位，且氧氣瓶完全耗盡，2人受不了才會自行拔除面罩，因此體內也累積許多有毒氣體戴奧辛、以及焦油。對此，李世恭表示整起救援行動是否有疏失，後續還需要進行相關調查才能釐清。

▼消防局長李世恭。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹火警兩勇消殉職，消防局長李世恭。（圖／記者楊永盛翻攝）

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