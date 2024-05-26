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五月天瑪莎脫口「台灣區」！律師曝16年前節目片段：很訝異

▲▼ 五月天鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

▲五月天阿信一句「我們中國人」爆爭議，瑪莎過去訪談截圖再被挖。（圖／相信音樂提供）

記者邱晟軒／綜合報導

五月天24日晚間在北京鳥巢開唱，主唱阿信一句「我們中國人」引發高度討論。不僅如此，有律師翻出2008年大陸訪談節目的截圖，指出五月天貝斯手瑪莎在節目中提及台灣時，「非常自動的在台灣後面加上『區』」。此畫面曝光後，立刻掀起熱議。

巴毛律師陳宇安25日在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」發文表示，「幾年前我去香港旅遊，在飯店看電視，看到五月天上《魯豫有約》。其中有段提到怪獸聯考數學滿分，主持人問『那你們台灣考得難不難？』瑪莎的回答非常自動的在台灣後面加上『區』，自稱『台灣區』。」

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▲▼五月天主唱阿信一句「我們中國人」爆爭議，瑪莎過去訪談截圖再被挖。（圖／翻攝自YouTube）

▲瑪莎曾在大陸訪談節目說「台灣區」。（圖／翻攝自YouTube）

陳宇安坦言，當時看到這段對話時，他雖感到訝異，但並沒有特別在意，但後來他們的《入陣曲》從洪仲丘事件後變成各種學運社運代表歌曲，甚至變成台派代表，「我總忍不住想起他們的自稱『台灣區』的事情」。

陳宇安進一步強調，他尊重任何人的國家認同，並沒有批判五月天的意思，也不會因為他們自稱「中國人」就不聽他們的歌。他僅是提醒，對於別人的國家認同，不應該一廂情願地套用某種認同，否則可能會因此失望。

針對五月天、蔡依林喊「我們中國」或多位台灣藝人紛紛透過社群平台表態「兩岸統一、中國人」等言論。總統賴清德今（26）日以民進黨主席身份參與黨職選舉投票前受訪表示，台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，這不是第一次，也應該不會是最後一次。他說，每一次，台灣的文化工作者在「他人」的屋簷下承受壓力，他都感到非常的不捨。

賴清德喊話，也請國人能夠了解，在別人的屋簷下，「我們的文化工作者講什麼內容固然是一回事，但更重要的是他們內心想的是什麼，我們應該給予諒解、給予體諒，我們也會繼續努力守護國家，讓台灣繼續進步，讓文化工作者有更好的發展」。

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