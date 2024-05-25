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台中水井嬰屍案狠父翻供「否認殺嬰」　聲請停押被法官打臉

▲▼ 。（圖／資料照）

▲謝姓男子與柯姓女友涉嫌將親生的男嬰丟進浴缸淹死後，再將嬰屍裝袋扔到租屋處後方水井棄屍。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市東勢區謝姓男子與柯姓女友，涉嫌將親生的男嬰丟進浴缸淹死後，再將嬰屍裝袋扔到租屋處後方水井棄屍，2人半年後良心不安投案自首，台中地檢署依殺人等罪將2人起訴，並聲押獲准。謝男收押後提出抗告，稱他已選擇自首、不會逃亡，且家中有罹癌母親需要照顧，聲請停止羈押；台中高分院考量謝於審訊時，翻供辯稱他沒殺嬰，是嬰兒死後他才淹屍，相關辯詞讓案情有更多細節須釐清，有羈押必要，駁回謝男聲請，不得再抗告。

檢警調查，謝男與柯女自學生時期就開始交往，原本在東勢同居，2022年10月間柯女懷孕，謝男原要求柯女拿掉小孩，但遭拒絕，2人因此多次發生口角，謝男也搬到石岡租屋。

2023年5月26日，柯女下班返回東勢租屋處時，發現羊水破裂，趕緊通知謝男前來，結果2人未到醫院生產，反而自己接生，晚上10點多在租屋處浴室生下一名健康男嬰，未料柯女表示不想留下小孩，放由男嬰全身赤裸在浴室地上，謝男遂將浴缸放滿水後，將男嬰放入浴缸內溺斃，謝男事後將嬰屍裝進塑膠袋內，5月27日將嬰屍帶回石岡租屋處後方的水井棄。

時隔半年，今年1月12日兩人才因受不了內心煎熬向警方自首。台中地檢署5月8日偵結，將2人依殺人及棄屍罪嫌起訴，台中地院裁定羈押3月禁見。

不過謝姓男子近日提出抗告，稱他提供所有證據給警方，包括主動交付手機、電腦、對話、照片等證據，沒有想湮滅或偽造證據，也配合法院調查、測謊，沒有要勾串共犯；他在自首前已查過相關刑責，仍選擇自首，沒有要逃亡的理由，且目前母親罹患大腸癌三期，需要治療及照顧，請求法官讓他交保回去照顧母親。

台中高分院查，謝男於警詢、偵查時，均坦承殺嬰及遺棄屍體的犯行，但到了本月8日，移審法院時，又否認有故意對兒童殺人行為，辯稱原本嬰兒會哭，後來不會哭，沒有呼吸心跳及動作了，已經死亡，他才將嬰兒放入有水的浴缸裡面，讓水淹過嬰兒，否認有殺人犯意。

二審認為，謝男所辯情節，與柯女所述有重大出入，已使案情有晦澀不明的風險，衡酌全案尚有諸多疑點須釐清、共犯間的供述及事實仍待對質查證，抗告為無理由，予以駁回，不得再抗告。

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