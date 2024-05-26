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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者聯名投書《外交家》　解析台灣年輕人抗議國會職權修法

▲5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲大批群眾聚集立院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

立法院會處理國會職權修正法案，引發數萬民眾抗議，其中不乏年輕臉孔。4名台灣學者今天投書美媒，說明在野黨試圖以不必要速度強行闖關，及法案內容、提出時機等，都促使年輕人走上街頭示威。

立法院會續審國會職權修正相關法案之際，民團在立法院外抗議修法，台北時間24日晚間9時喊出抗議人數已達10萬人。

王宏恩、吳冠昇、陳方隅、葉耀元投書英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）指出，上街的年輕人都是被民進黨動員的說法太過天真，且很大程度上沒有根據。今年的總統大選結果可見，台灣年輕選民並未支持民進黨，其中許多人轉向新興第3勢力民眾黨。

4人指出，值得注意的是，2014年太陽花學運的關鍵人物黃國昌現在是民眾黨立委，國會職權修法則由國民黨及民眾黨聯手提出。若端看年輕人的投票模式，一般人可能會預期年輕人支持民眾黨的改革作為。然而，事實證明情形正好相反。

文章指出，5月19日，也就是5月21日立法院外大規模抗議的前2天，民眾黨也在民進黨總部外示威，表達對民進黨8年執政的不滿。

民眾黨示威活動安排在週日下午，以配合學生的時間，但只有2000人到場，而5月21日立院外的人數超過2萬人。學者們說，民進黨不太可能僅靠黨派認同，就能在平常工作日下午動員比民眾黨多10倍的年輕人，更何況這2場示威才相隔2天。

年輕人之所以集體抗議理應打擊貪腐及制衡政府的法案，學者們分析，原因有三。首先，藍白試圖以不必要的速度強行通過法案。民進黨立委試圖在法案二讀前協商條款或提出自家版本，但都被國民黨和民眾黨阻止。

5月21日二讀時，國民黨立委、立法院院長韓國瑜宣布，以舉手不記名方式表決，無視所有清點人數的動議。

4人指出，該法案的最終版本是由民眾黨和國民黨秘密協商而來，內容直到二讀開始時才向立委公布。這一舉動大幅降低年輕人對法案的信任，從許多抗議者在街頭的口號可見一斑：「沒有討論，不是民主」。

前，多位法學學者曾警告，該法案部分內容可能違憲，應該修改。此外，大批國民黨立委4月底才訪問中國，藍白推動這項法案的時機因此令人起疑。

根據文章，現為民眾黨立委的黃國昌在2014年太陽花學運期間因高聲斥責國民黨強推「兩岸服務貿易協議」而一戰成名。在2016年至2020年擔任立委期間也不吝批判國民黨，如今他的政黨與國民黨關係密切。因此，許多曾經參與太陽花學運的人都將黃國昌視為叛徒，並質疑國民黨的動機。

4人寫道，第3，許多抗議者擔心國民黨和民眾黨提出的法案是否過度擴大立委職權。根據該法案的第47及第48條，立委可以調查任何官員、軍人、法官、企業，甚至普通民眾。此外，立委可以要求提供所有「需要」的文件。

文章稱，這種權力濫用可能危及政府正常運作，影響司法程序，甚至可能損及國安，一名國民黨立委被控向中國洩漏潛艦機密後，更是如此。

學者們指出，2016年，民進黨也曾提出類似法案，但由於違憲疑慮及引發抨擊而迅速撤回。台灣民眾對立法院的政治信任度較低，因此不願讓立委隨意擴大權力。

文章指出，未來還有幾項爭議法案正在審議，接下來的會期一定也勢必會持續發生爭端。此外，國民黨立委誓言削減國防預算，並揚言取消國造潛艦等主要計畫，許多人憂心台灣正在進行的軍事改革可能延宕。

4人寫道，只要當前分裂的政府持續存在，台灣內部的政治動盪可能還會持續4年。鑑於台灣在美國印太戰略以及美中競爭中的關鍵角色，當前立法院僵局的結果，可能進一步影響美中在東亞的平衡。

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