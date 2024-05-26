不喝酒也沒肝炎！他就診才知「肝臟長8cm腫瘤」　醫一聽慣揪出原因

▲男子因為腹痛就醫，結果肝臟長了8公分腫瘤。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

喜歡吃甜食真的要注意！一名男性患者沒有B肝、C肝，同時也不喝酒，先前因為腹痛就醫，沒想到肝臟竟長了約8公分大的腫瘤，醫師劉博仁一聽，立即從生活習慣中找出原因，可能是長期甜食吃太多，加上又不運動，才會發生這種情況。

劉博仁醫師在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」分享，現在有許多研究發現，無論是攝取糕餅或含糖飲料，只要吃太多精緻糖，都會讓血液產生一種名為「終端糖化產物」（AGEs）的物質。

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▼劉博仁表示，攝取太多精緻糖，會讓血液產生終端糖化產物。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



劉博仁醫師解釋，這種物質會附著、累積在蛋白質上，影響蛋白質的結構、功能，進而破壞皮膚、血管與器官等組織，加速人體老化。

若是AGEs與蛋白質結合在一起（糖化），會讓蛋白質失去功能，導致組織損傷、老化等相關變化，例如血管產生糖化、無法舒張，就會導致血壓升高。

此外，劉博仁還說，AGEs會透過誘導活性氧的產生，與損害抗氧化防禦機制，來增加氧化壓力，且AGEs還會引發體內的發炎反應，有些研究發現，若AGEs愈高，體內的發炎指標也會愈高。

劉博仁分享，他的這名患者沒有B型肝炎、C型肝炎，同時也不喝酒，但身材肥胖、不愛運動，先前因為腹痛來檢查，結果發現肝臟長了8公分的腫瘤。

患者感到十分納悶，不曉得自己為何會得肝癌，劉博仁則對此推斷，可能是長期攝取過多甜食，加上不愛運動，因此AGEs誘發肝臟發炎反應，進而導致肝癌。