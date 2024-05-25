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大陸 大陸焦點 特派現場

破解媒婆話術！　陸新職業「相親分析師」　竄紅

▲▼ 大陸網路相親分析師 。（圖／翻攝 抖音）

▲大陸興起網路相親分析師 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

大陸最近出現一種網路新職業「相親分析師」，受到大陸年輕人追蹤訂閱，舉例大陸抖音某位主播，3天漲粉30萬。主要幫網友破解相親話術，舉例「不說體重就是胖」「說家裡有房等等，大概率不是自己」， 這些教戰守則實在太真實，許多網友直呼，「建議大學就該開這門課。」

陸媒《澎湃新聞》報導，大陸不婚族比例越來越高，相親分析師這個職業十分火爆，在網上，有不少人把相親分析師稱為「媒婆剋星」，專門破解媒婆們的如簧巧舌美化過的相親條件。

某位20萬粉絲的相親分析師，在網路上開課，分享教戰守則。舉例破解身高之謎，「176的身高，那他實際身高按照公式『過5減4』應該是172，如果說了身高沒說體重，那應該挺胖的。」

該分析師又說，「再看存款，30萬（人民幣）左右，看到『左右』，存款取左，體重取右，『過5減4，低5為0』 ，存款區間取最小。」

報導稱，這類相親分析師影片分享留言，經常有「大學就該開一門這樣的課」的評論，折射出大陸年輕人對婚戀的焦慮。

▲▼ 大陸網路相親分析師 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 大陸相親分析師收費 。（圖／翻攝 抖音）

相親分析師是職業新賽道，近期如雨後春筍般冒出來，抖音上的某位主播以3天漲粉30萬的速度。但業內人士看來，他們並沒有脫離「情感主播」的範疇，只是換一個方式變現。

浙江省立同德醫院臨床心理科副主任心理治療師湯路瀚，從事多年人際心理治療研究，也接受不少年輕人婚戀相關的心理咨詢。

她認為，年輕人追捧相親分析師的心理，與大陸相親節目「非誠勿擾」原因如出一轍，多數人懷著看熱鬧的心態，也有抱著避免踩到地雷的心情，希望通過「圍觀」學習，在感情上面做出正確選擇。

「現在大家似乎在害怕戀愛」湯路瀚表示，大陸年輕人對婚戀的焦慮就像對職場、對未來的焦慮一樣很常見，很多人擔心「這個男人能嫁嗎？」「這個女人能娶嗎？」

湯路瀚也建議，在學校開設戀愛或者親密關係的課程值得鼓勵的，更重要的是，如何理解對方的情緒，換位思考，表達同理心，如何處理人際關係中的衝突等等人際議題，對於年輕人來說，才是需要學習。

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