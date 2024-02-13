拔完牙「噴射狀嘔吐」！23歲工程師抽搐亡　家屬淚：他身體很健康

▲23歲汽車工程師拔牙後身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸23歲汽車工程師王奧紀去年7月底，因牙齒發炎疼痛，獨自去醫院拔牙，拔牙後他突然暈倒，醫生立即對他進行搶救。經CT檢查，醫生發現他顱內出血，遂將他轉到其他醫院處理。在轉院過程中，他出現噴射狀嘔吐及抽搐，最終被診斷為自發性顱內出血。儘管醫生進行了開顱手術，但他在14天後不幸去世。

據《大風新聞》報導，表姐說，表弟王奧紀當年在北京某知名大學學的是電腦管理專業，2021年7月本科畢業時，通過校招來到深圳市大鵬新區某知名品牌汽車股份有限公司工作，後來升任工程師，未婚。

母親事後得知，2023年7月30日上午9點54分左右，兒子因牙齒發炎疼痛，獨自到附近的深圳市大鵬新區葵湧人民醫院口腔科拔牙。

該醫院的一份初診門診病歷顯示，王奧紀曾告訴醫生稱，他智齒萌出後反覆發炎疼痛已有兩個月，現在「右下阻生齒萌出，要求拔除。」他否認有高血壓、心臟病、糖尿病等病史。

該病歷稱，醫生在局麻下給他拔了兩顆牙，拔牙過程中及拔牙後他無不適，當天上午10點56分醫生給他在拍一張全景片想進一步瞭解有無斷根，在此過程中，他在全景片室內突然暈倒，醫生立即呼喚，蘇醒後醫生追問他的病史，他說以前有過突然暈厥史，醫生遂給他口服10%葡萄糖及平臥和吸氧處理。

醫生稱，為求明確診斷，他們立即將王奧紀轉到該醫院的急診科診治，轉科過程中他出現噴射狀嘔吐及抽搐，急診科醫生經CT檢查發現他有顱內出血情況，於是要求立即轉到其他醫院處理，醫護人員馬上聯繫他的單位領導及家人，要求協助處理。

表姐說，因情況緊急，表弟於當天中午12點30分左右被轉送到深圳市坪山區人民醫院進一步搶救。該醫院的入院紀錄顯示，轉院醫生訴稱，王奧紀拔牙後休息時突發意識不清倒地，他們經頭顱CT檢查發現他「創傷性顱內出血」，便收治到該醫院神經醫學科救治。

表姐說，當天中午1點40分左右，醫生開始給表弟做開顱手術，大約2小時後手術結束，被送進ICU病房。母親則稱，那天接到兒子同事的電話得知，當時兒子有5名同事趕到了坪山區人民醫院，「因路途遙遠，我便委託趕到現場的兒子的同事龐先生代表家屬簽字，讓醫生抓緊做手術。」

然而，手術後至8月11日住院期間，王奧紀處於持續昏迷狀態，醫生用呼吸機輔助他通氣，後來他雙側瞳孔散大，直接、間接對光反射消失。8月12日晚上7點40分左右，王奧紀在無明顯誘因下心率下降至55次/分，血壓及血氧飽和度測不出，經搶救無效於當晚8點45分宣告去世，生命被定格在23歲，遺體存放在深圳市殯儀館，至今尚未火化。

事後，深圳市諧和醫患關係協調中心人民調解委員會（以下簡稱醫調委）接到關於王奧紀與葵湧人民醫院的醫療糾紛調解申請，立案受理後，委託中山大學法醫鑑定中心對他的死亡原因進行鑑定。

8月18日，該鑑定中心鑑定時發現王奧紀除醫源性損傷外，其餘體表及內部器官未發現機械性損傷徵象。9月18日，該鑑定中心出具司法鑑定意見書稱，王奧紀符合在拔牙術後，因自發性顱內出血致中樞神經系統功能障礙，雖經手術等積極治療，終因多器官功能衰竭死亡。

表姐稱，表弟身體一直非常健康，事發前一個月單位體檢時也顯示一切正常，他們懷疑葵湧人民醫院在治療過程中存在醫療過錯。她說，該醫院的過道上有監控，但拔牙室和拍片室沒有監控，「過道上的監控可以聽到當時有砰的聲音傳來，我們懷疑拍片時醫生操作不當導致我表弟摔倒在地頭部受傷，同時手術前未作檢查和風險評估，存在過錯。」

針對她的說法，葵湧區人民醫院則稱，王奧紀是在拍片過程中發生暈厥倒在地上的，事發後他們積極搶救並轉院救治。

在醫調委介入調解後，家人稱，「索賠180萬元人民幣，院方願意支付60萬人民幣。」目前，深圳市大鵬新區教育和衛生健康局正在調查處理此事。