新加坡副總理：台灣是亞洲最危險衝突點

▲ 新加坡副總理顏金勇 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

新加坡副總理顏金勇昨24日表示，台灣已成最危險的衝突引爆點，台海任何衝突都恐為全球帶來可怕後果。他也強調，「唯有和平穩定，區域經濟才能繁榮發展」。

解放軍前兩日對台進行軍演，顏金勇昨出席位於東京第29屆日本經濟新聞論壇《亞洲的未來》，談到台海問題，他指出，隨著中美競爭加劇，台灣已成區域「最危險的熱點之一」，台灣是美中關係中最敏感的問題之一，台海任何衝突不僅會給有關各方，甚至會為全世界帶來可怕後果。

根據《路透社》報導，顏金勇也呼籲，美國與中國在台灣議題和其他領域建立信任和合作，「唯有和平穩定，區域經濟才能繁榮發展」。

談到經濟合作，顏金勇則表示，中國經濟影響力巨大，其長期經濟增長前景依然樂觀。中國積極參與地區及全球事務對世界有利，「孤立或排除中國不利於任何一方」。

▲馬來西亞前總理馬哈迪 。（圖／翻攝 觀察者網）

馬來西亞前總理馬哈迪出席該論壇也發表談話，指出美國高官訪台激怒了中國大陸，正是美國政府挑起了台海緊張局勢。例如2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸在台灣周邊舉行軍事演習。

「不幸的是，美國喜歡看到中國大陸和台灣發生衝突。對我們來說，沒有必要（捲入其中）。」他說。

對於今年美國大選，馬哈迪預測，如果美國前總統川普勝選，會讓東盟的外交形勢變得更加複雜。中國大陸是東盟大多數成員國最重要的貿易夥伴。

他也敦促東盟保持務實，關注自身經濟發展，而不是地緣戰略問題。

「中國大陸是一個大市場。我們不能失去這個市場。」馬哈迪說，如果選邊站，有兩種情況，失去美國市場，或者是失去中國市場。