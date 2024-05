華春瑩發「美國總統與中國建交談話」籲：尊重一個中國歷史信諾

記者魏有德/綜合報導

自「520」賴清德就職演說結束後,大陸連三天從官方到央媒連續發出對「台獨分裂」的警告,規模及頻率極為罕見,再加上解放軍東部戰區今(23)日宣佈展開為期兩天的「環島軍演」,兩岸關係降至冰點。同時,活躍在境外社群媒體上的大陸外交部發言人華春瑩也在社群媒體X(Twitter)上貼出「中美建交」的影片,向美國喊話。

▲大陸外交部發言人華春瑩在X上貼出美國總統卡特與大陸建交的相關談話。(圖/翻攝X)

華春瑩在X上的帳號昨(22)日上午貼出時任美國總統的卡特(Jimmy Carter)在發出中美建交聯合公報前夕,對建交的相關談話影片,影片中,卡特提到,「美國承認中華人民共和國政府為中國唯一的合法政府,只有一個中國,台灣是中國的一部分。」

華春瑩影片的貼文也向美國喊話,她呼籲,「有關國家應尊重歷史和信守承諾。」這則貼文發出後,吸引全球155.7萬人次觀看,超過300則留言,成功引起外界注意。

Major countries should keep their promise and honor history and facts. pic.twitter.com/1kP1Ldam4H