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大陸 大陸焦點 特派現場

華春瑩發「美國總統與中國建交談話」籲：尊重一個中國歷史信諾

記者魏有德／綜合報導

自「520」賴清德就職演說結束後，大陸連三天從官方到央媒連續發出對「台獨分裂」的警告，規模及頻率極為罕見，再加上解放軍東部戰區今（23）日宣佈展開為期兩天的「環島軍演」，兩岸關係降至冰點。同時，活躍在境外社群媒體上的大陸外交部發言人華春瑩也在社群媒體X（Twitter）上貼出「中美建交」的影片，向美國喊話。

▲大陸外交部發言人華春瑩在X上貼出美國總統卡特與大陸建交的相關談話。（圖／翻攝X）

▲大陸外交部發言人華春瑩在X上貼出美國總統卡特與大陸建交的相關談話。（圖／翻攝X）

華春瑩在X上的帳號昨（22）日上午貼出時任美國總統的卡特（Jimmy Carter）在發出中美建交聯合公報前夕，對建交的相關談話影片，影片中，卡特提到，「美國承認中華人民共和國政府為中國唯一的合法政府，只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

華春瑩影片的貼文也向美國喊話，她呼籲，「有關國家應尊重歷史和信守承諾。」這則貼文發出後，吸引全球155.7萬人次觀看，超過300則留言，成功引起外界注意。

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