台南水道博物館地標老榕樹染絕症　樹醫生治癒褐根病成最佳生命教育

▲台南山上水道博物館地標老榕樹，因為罹患褐根病，不敵強風豪雨倒塌，經樹醫生台大教授孫岩章協助治療，老樹已經開始生出新芽重生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上水道博物館地標老榕樹，因為罹患褐根病，月前不敵強風豪雨倒塌，但老樹仍展現強韌生命力，讓文化局動容，商請國內治療褐根病專家台大教授孫岩章協助治療，經使用「淺孔藥劑注射」，結合預防褐根病的創新療法，經過1個多月觀察，老樹已經開始生出新芽重生。

文化局指出，水道博物館中央圓環早年是一座噴水池，後來隨著水道停止運作荒廢，根據耆老記憶，大約在6、70年前，在噴水池中間的磚造結構上，開始長出一棵小樹，研判是雀鳥帶來榕樹種子，經過一甲子時間，已經長成高度超過10公尺的巨樹。

這棵榕樹樹幅廣大，艷陽高照的時候往往形成大片樹蔭，是園區遊客們戶外避暑的熱門選擇，街頭藝人、教育課程也喜愛利用這片樹蔭進行活動展演、已經成為博物館的地標之一；也因為樹幅廣闊，由在地的全興資源再生股份有限公司認養維護，每年定期修剪。

年初，全興公司委託廠商發現榕樹根部疑因排水不良，似乎有褐根病症狀，正準備診療時，卻因一場突如其來的大風雨，將榕樹吹倒；館方檢視發現，水池底部全是混凝土結構，老榕樹一直延伸根系，努力攀附在有限的結構上，在如此惡劣環境，展現強韌生命力，令人動容。

為了延續老榕樹生命，在文化局支持下，館方將榕樹移植到園區排水環境適宜的區域，並邀請國立台灣大學植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章於底部注射治療藥劑，再對所有細根系以相同藥劑進行噴施後，移運到新樹穴定植，經過三道醫療程序，原本腐爛根系再度出現生機，枝頭也開始出現新芽，老樹重新迎春。

文化局長謝仕淵除感謝各單位支持外，也指示水道博物館妥善照顧榕樹，一是為了提供學術研究觀察標的與範本，更規畫於日後做為生命教育、環境教育的活教材，傳達環保意識與生病尊重理念。