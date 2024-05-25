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大陸 大陸焦點 特派現場

瓜地馬拉咖啡傳遭禁！陸：參加「台灣520就職」踐踏一中原則

▲▼台灣,邦交,瓜地馬拉,邦交國。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華民國與瓜地馬拉建交已經超過90年。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒近日報導，瓜地馬拉的咖啡及夏威夷果近日遭到中國大陸禁止進口。對此，大陸外交部未正面回應，但強調瓜地馬拉外長出席台灣「520就職」是嚴重踐踏一個中國原則。

大陸外交部24日舉行例行記者會，有記者詢問，大陸有無禁止瓜地馬拉的咖啡及夏威夷果進口。對此，發言人汪文斌回應，「中國和瓜地馬拉沒有外交關係，我目前還不掌握你所說到的情況，但我想告訴大家的是，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌強調，一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會普遍共識，是中國同包括瓜地馬拉在內的所有國家開展合作的根本前提。

汪文斌指出，近期瓜地馬拉總統同台灣地區領導人舉行視訊會見，瓜國外長竄台出席所謂的「520就職儀式」，嚴重踐踏一個中國原則，「我們對此予以譴責這種局面不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸華產品等方面的合作。」

汪文斌還說，「希望瓜地馬拉有關官員認清國際大勢，從國家和人民的利益出發，早日作出符合瓜國人民利益的正確選擇。」

根據經濟學家報（El Economista）報導，瓜地馬拉出口商聯盟23日表示，中國大陸的客戶近日通知瓜地馬拉的咖啡及夏威夷豆的生產、出口商，瓜地馬拉的貨物很可能會被扣留在大陸的港口。

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