陸：台灣對瓜地馬拉「金元外交」證據確鑿

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人汪文斌21日表示，台灣當局對對瓜地馬拉濫施「金元外交」的事實清楚、證據確鑿，「台灣當局不擇手段謀求『台獨』分裂的行徑是徒勞的。」

汪文斌在例行記者會上提到，瓜地馬拉前總統波蒂略曾公開承認，其任內接受了台灣當局的賄賂，以維持「瓜台邦交」。去年台在危地馬拉的醫院建設工程曝出貪腐案件，相關危地馬拉官員因涉腐入獄。

汪文斌指出，台灣當局的種種行徑不勝枚舉，無論其如何氣急敗壞狡辯抵賴，都改變不了台灣當局圖謀透過「金元外交」手段撈取政治支持的事實。

汪文斌強調，全世界183個國家同中國建交的事實充分證明，台灣當局不擇手段謀求「台獨」分裂的行徑是徒勞的，不過是自欺欺人的把戲，根本無法撼動堅持一個中國原則的時代潮流，也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。

汪文斌還說，「我們希望包括危地馬拉在內的極少數國家認清大勢，早日做出正確選擇。」

大陸外交部近期多次指控台灣行賄瓜地馬拉政要，對此，我外交部18日發出新聞稿表示，「中國利用我國舉行新任總統及副總統就職典禮的機會，再度使出可鄙技倆，試圖混淆國際視聽的行徑，外交部予以嚴厲譴責，並正告中國，中華民國台灣為主權獨立國家，我國與友邦的交往，中國無權置喙。」

外交部強調，眾所周知，中國不僅利用金錢賄賂滲透其他國家，並透過製造債務陷阱對他國發展造成致命傷害，「中國誣指我國行賄瓜國政要以換取政治支持，等同指控瓜國政要貪腐收賄，嚴重污衊瓜國政府及其官員。外交部對於中國三番兩次詆毀我國友邦的惡意言論表達嚴正抗議，同時呼籲國際社會共同譴責中國做賊喊抓賊的惡劣行徑。」