情侶初洗鴛鴦浴！男友進浴室「第一動作」她笑翻　全場愣：超問號

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶會透過互動增進感情，一名女網友就說，和男友交往一段時間了，最近才第一次洗鴛鴦浴，原本有點害羞，但對方一進浴室就開始洗碗、整理浴室，讓她瞬間捧腹大笑，最後2人在輕鬆的狀況下結束一切。文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「洗碗到底是什麼橋段？太詭異了吧」。

原PO在Dcard發文表示，和男友交往9個多月了，已經發生過關係，但一直沒有洗過鴛鴦浴，因為在男友的印象中，如果情侶要一起洗澡，通常都要替另一半搓背，必須做一點勞動的工作，並非甜蜜的事情，而她則沒有特別喜好，所以也沒有提出過要求。

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不過日前她滑到很恐怖的影片，不敢一個人洗澡，於是邀約男友共洗鴛鴦浴，她也帶著緊張又害羞的心情進到浴室，沒想到男友進去之後，竟開始洗碗、整理浴室，到處刷刷洗洗。雖然事後男友仍有幫她搓背，也有親密行為，但一想到對方剛進浴室的忙碌模樣，就讓她不禁發笑。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



奇妙經歷曝光，許多人看傻表示，「不是哥們，在浴室洗碗的部分是？」「一進去就開始在洗碗？我問號」、「不是，你們的浴室是大澡堂吧？可以洗碗還可以到處刷刷刷」、「碗多久沒洗，要帶到浴室去洗？」「畫重點：洗碗，真的要記錄下來，看一次笑一次」、「一開始洗碗，手不知道會不會太油」、「超好笑，看到在浴室洗碗還以為看錯，多看了好幾遍」、「洗碗到底是什麼橋段」。