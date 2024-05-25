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「2024新北FUN街頭」街舞大賽　升級至國際賽事送冠軍去韓國

▲「新北Fun街頭」國際街舞大賽舉辦記者會，比賽將於8月點燃戰火。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

學生舞台上魅力四射，邁入第十六年的「新北FUN街頭」街舞大賽舉辦記者會，預告8月正式點燃戰火，學生們超高舞蹈技巧，讓現場觀眾看得目不轉睛。

南強工商嚴慈惠表示，「我覺得比賽這件事情，一個人雖說會很厲害，但當有團體一起的時候，那種感覺會更不一樣，就會想享受這個過程，就是這種競賽的過程，然後大家彼此心連在心的過程。」

▲「2024新北FUN街頭」街舞大賽　升級至國際賽事送冠軍去韓國。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「2024新北FUN街頭」街舞大賽賽事升級，冠軍將獲CIDC種子選手資格。（圖／記者劉亮亨攝）

莊敬高職康妗嬅表示，「我覺得跳舞教會我一件事，就是不光只是身體上那些肢體的，還有就是認知，我就是會想要往更多更廣的地方去看，例如說我平常會在網路上看一些國外Dancer的影片，或者是也想要去國外進修。」

為了幫助學生離夢想更近一步，今年新北市政府提升賽事規格，首次由新北市青年局與板橋區公所合辦，將在8月10、11號擴大規模舉辦，選手只要入圍就可以獲得2,000～3,500元獎勵金，特別的是這次賽事，將送冠軍選手到韓國比賽，也希望讓全世界看到台灣優秀的街舞實力。

▲「2024新北FUN街頭」街舞大賽　升級至國際賽事送冠軍去韓國。（圖／記者劉亮亨攝）

▲參與比賽的莊敬高職康妗嬅表示，期盼有機會到國外進修發展。（圖／記者劉亮亨攝）

新北市副市長劉和然表示，「第一個從獎金的提供上，不僅是給得獎者有獎金，包括進入決賽者我們就給獎金，不限舞風一對一（All Style 1on1）的部分，我們也跟韓國做了一個合作，今年的第一名，我們將提供來回的機票住宿，還有相關的協助課程，讓我們第一名這一組變成種子隊的概念，到韓國去參加世界街舞大賽（CIDC），市長一直很重視街舞，我想逐漸加碼，逐漸把我們辦理的活動更精緻更擴大，讓我們的孩子來展現出他們的光與熱。」

▲「2024新北FUN街頭」街舞大賽　升級至國際賽事送冠軍去韓國。（圖／記者劉亮亨攝）

▲新北市副市長劉和然表示，逐漸加碼辦理的活動，讓孩子來展現他們的光與熱。（圖／記者劉亮亨攝）

新北市政府青年局長邱兆梅表示，「在2024年大家都知道，巴黎奧運將霹靂舞列為賽事的一個項目，實際上在背後推動各個國家的霹靂舞團體裡面，有一個主要的推動人，其實是我們台灣人，那我們這一次其實就邀請到他，來我們的板橋藝術基地開課，讓他分享他如何在這國際的，各式各樣的藝術團體跟街舞團體中間，整合跟取得大家的共識，然後推動我們台灣的街舞文化。」

▲「2024新北FUN街頭」街舞大賽　升級至國際賽事送冠軍去韓國。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「2024新北FUN街頭」街舞大賽提供民眾圓夢舞台。（圖／記者劉亮亨攝）

除了活動重新升級至國際賽事等級，表演場域將從戶外移到室內場館板橋體育館舉辦，提供更寬敞具挑戰性的舞台給參賽者，台灣街舞文化推廣協會理事長林耿弘表示，「為什麼我們今年想改變在室內，其實包含拍攝、環境上都可以更好的條件，那把拍出更好的影片，其實在網路上可以透過更好的流量，讓更多人去喜歡跳舞，那我覺得最重要的是參賽者，拿到更好的環境去表演，那也可以讓他表現得更好。」

競賽將分為「青少年組排舞賽」、「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」以及「霹靂舞一對一」三大競賽組別，期盼能夠為全球熱愛街舞的民眾提供一個圓夢舞台。

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